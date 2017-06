Bắt giữ cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dầu ăn bẩn tại TPHCM

Chiều 21/6, qua theo dõi, trinh sát phát hiện 3 đối tượng chở 6 thùng dầu có biểu hiện khả nghi đến các điểm tập kết chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Sau khi làm việc, các đối tượng khai nhận toàn bộ số dầu ăn bẩn này được sản xuất tại gia đình ông Lưu Ngọc An, ngụ tại đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số dầu ăn "bẩn" tại cơ quan chức năng.

Kiểm tra cơ sở của ông An, phát hiện hơn 1.000 chai dầu mang nhãn hiệu Nakydaco loại 25ml, nhiều vỏ chai, tem nhãn và hàng chục thùng dầu được đựng trong các can nhựa đã cáu bẩn, có mùi hôi, mất vệ sinh. Số tem nhãn mác đều được ông An mua máy in phun về làm giả nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Ông An thú nhận sau khi sang chiết dầu chai, dán tem thì công đoạn bọc màn co đều được ông làm giả tại cơ sở sau đó mang bán cho các thương lái phân phối tại các tỉnh miền Tây./.