Bắt giữ hơn 11 tấn da trâu, bò không xuất xứ đang được đưa đi tiêu thụ

Ngày 30/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 29/12, tổ công tác thuộc đội CSGT số 3 do Thượng úy Lê Đăng Giang làm tổ trưởng, khi đang làm nhiệm vụ trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn chạy qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân phát hiện xe tải mang BKS 27C-007.87 do tài xế Lê Đình Tuấn (SN 1973) trú TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) vi phạm tải trọng nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng (Ảnh công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 166 bao tải, bên trong có chứa da trâu, bò đã qua sơ chế với tổng trọng lượng hơn 11 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải đã không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản số hàng trên cùng phương tiện bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 7 xử lý theo quy định pháp luật./.