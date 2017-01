Gia Lai: Xử phạt 9 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai vừa công bố quyết định xử phạt 9 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau hơn 10 ngày ra quân, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết của tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát hiện 9 cơ sở vi phạm các quy định liên quan. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ra quyết định xử phạt 9 cơ sở này với tổng số tiền 31,5 triệu đồng. Đồng thời, ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở và tiêu hủy một số thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Một cơ sở chế biến, sản xuất cà phê bột bị xử phạt do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: báo Gia Lai)

Ông Đinh Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Đinh Dậu 2017 sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt trên toàn tỉnh.

Trong thời gian sắp tới, đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết nguyên đán. Việc kiểm tra nhằm hạn chế thấp nhất về thực phẩm không đảm bảo an toàn đưa ra thị trường, ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đoàn sẽ tiến hành làm việc, kiểm tra về thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhằm tránh việc thực phẩm không đảm bảo an toàn đưa về vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng tới bà con dân tộc thiểu số./.