“Không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm”

Chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”.

Bày tỏ tán thành cơ bản với nội dung báo cáo giám sát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nguy cơ về sức khoẻ do thực phẩm không an toàn là một thực tế, không chỉ nguy cơ về lâu dài mà đã có người chết cũng như nhiều vụ ngộ độc xảy ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc người ta trồng rau, luống này là để ăn, luống kia để bán... là cố ý vi phạm chứ không phải nhận thức chưa tới.

Nhấn mạnh hành lang pháp lý về lĩnh vực này khá đầy đủ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn, trong đó sự quản lý, phối hợp của liên ngành rất quan trọng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Giải trình một số vấn đề liên quan tại phiên họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, gần đây các Bộ ngành và chính quyền các cấp quyết liệt xử lý nghiêm các vụ vi phạm, thanh tra nhiều hơn.

“Hạn chế kém nhất là xử phạt không nghiêm minh để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong sản xuất chế biến. Kèm theo đó là việc chấp hành quy định của các nhà sản xuất, kinh doanh, coi thường sức khoẻ, tính mạng của người tiêu dùng” – bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh và cho rằng bên cạnh đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương.

“Giải pháp cần ngắn gọn, đi vào khâu đột phá là tài chính, nhân lực, trách nhiệm của chính quyền các cấp xử lý vi phạm” – bà Tiến nói, đồng thời nhấn mạnh công tác xã hội hoá.

Dẫn chứng công tác thanh tra hiện nay chủ yếu vào các mùa Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, số lượng mẫu hàng trăm nghìn nên tiền chi cho phân tích rất khó khăn, do đó, cần xã hội hoá toàn bộ quá trình kiểm nghiệm, đào tạo nhân lực nói chung.

Nhấn mạnh nguyên nhân gây ung thư hàng đầu là các bệnh nhiễm trùng cấp tính và mãn tính như viêm gan B, viên gan C gây viêm gan mãn tính, ung thư gan, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Như vậy là không có căn cứ nói chết nhiều vì ung thư là do an toàn thực phẩm. Nói vậy dân lại hoang mang nghĩ rằng ăn gì cũng sợ”.

Trong phần kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đặt vấn đề phải chăng nguyên nhân tổ chức thực hiện chưa tốt là chính và cơ bản. Trong đó có trách nhiệm chính quyền địa phương, bởi đây là nơi tổ chức thực hiện nên cần nêu trách nhiệm người đứng đầu và có địa chỉ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Báo cáo ngoài nêu kết quả đạt được và hạn chế tồn tại, cần đề cập việc biểu dương điển hình tốt trong tổ chức thực hiện chứ không phải thấy tất cả là màu xám./.