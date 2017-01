Thức ăn chín tại chợ vẫn chưa có lồng kính che đậy

Từ ngày 16 - 18/1, theo chương trình giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đoàn công tác do Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng dẫn đầu đã có chuyến công tác và làm việc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa về các nội dung liên quan. Đoàn công tác kiểm tra VSATTP tại chợ Hà Tĩnh

Ngày 16/1, tại Hà Tĩnh, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Trần Thi, xã Thạch Thắng và kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Huy Chương, xã Thạch Lạc (Thạch Hà); kiểm tra tại HTX rau an toàn xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh và chợ Hà Tĩnh.

Các thành viên đoàn công tác cho rằng, qua giám sát thực tế tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sản xuất – kinh doanh trên địa bàn cho thấy, Hà Tĩnh đã xây dựng được những mô hình điển hình, nhất là chuỗi sản phẩm và tập trung quản lý lò mổ. Tuy nhiên, còn một số vấn đề tỉnh cần quan tâm như: tại các lò giết mổ còn dùng vật nặng giết chết gia súc; còn tình trạng bán gia cầm chung với hàng rau; thức ăn chín tại các chợ còn chưa có lồng kính để che đậy…

Hình ảnh tại một cơ sở giết mổ tập trung tại Hà Tĩnh

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết thời gian qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo quản lý ATVSTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn địa phương. Các điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý Nhà nước về ATTP ngày càng được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về quản lý sản xuất – kinh doanh, vận chuyển, bảo quản thực phẩm tươi sống gắn với chiến lược phát triển, Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng, quy hoạch sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung, phát triển các mô hình sản xuất an toàn quản lý theo chuỗi như: Sản xuất rau củ quả an toàn; phát triển và sản xuất chè; phát triển thủy sản; chăn nuôi theo xã trọng điểm, vùng chăn nuôi tập trung, xây dựng các mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATVSTP, quản lý giết mổ…; triển khai thực hiện đề án quản lý chuỗi sản xuất, bảo quản, tiêu thụ lương thực, thực phẩm chất lượng, VSATTP và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Đoàn công tác thăm cánh đồng rau HTX rau an toàn xã Thạch Hưng

Các ngành chức năng liên quan cũng đã tổ chức thực hiện ký kết đảm bảo ATTP cho 45.000 hộ gia đình có tham gia chuỗi cung cấp thực phẩm. Để kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, hàng năm, Sở Y tế cùng các ngành liên quan đã xây dựng chương trình lấy mẫu giám sát các chỉ tiêu về ATTP…

Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ATVSTP trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó quan tâm mở rộng quy mô các lò giết mổ tập trung; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng.

Ngày 17 và 18/1, đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc tại các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa./.