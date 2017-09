Thực phẩm nào có thể nhiễm vi khuẩn listeria?

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Hoa Kỳ (CDC), chúng ta nên bảo quản các loại thực phẩm trong tủ lạnh, nếu ở ngăn mát thì dưới 4 độ C và ngăn đá dưới 0 độ C. Tuy nhiên, listeria vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp, do đó biện pháp để tiêu diệt listeria ở nhiệt độ lạnh chưa đủ mà cần phải đun chín thức ăn ở nhiệt độ trên 100 độ C sẽ tiêu diệt tất cả những vi khuẩn listeria.