Uống rượu ở mức nào và xử trí ngộ độc rượu dịp Tết ra sao?

Trong dịp Tết đến, xuân về lượng rượu, bia thường được người dân tiêu thụ nhiều hơn, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn. Vậy để phòng ngừa ngộ độc rượu bia trong dịp Tết này, mỗi người chỉ nên uống ở ngưỡng nào và khi bị ngộ độc rượu cần xử trí ra sao. Sau đây là khuyến cáo của bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên chuyên ngành chống độc. Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia.

Nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như: uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol; do uống rượu ngâm với thảo mộc hoặc ngâm với động vật. Mỗi đơn vị tương đương 1 chén rượu vang 125ml từ 9 đến18 độ hay 1 chén rượu mạnh 40ml, 40 độ; đồng thời tương đương 1 lon bia 330ml từ 2 đến 12 độ. Nam giới uống quá 3 đơn vị rượu/1 ngày; nữ giới uống quá 2 đơn vị rượu mỗi ngày được coi là lạm dụng rượu.

Để phòng ngừa ngộ độc rượu, bia không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng Methanol lớn hơn 0,1% vì có thể gây mù mắt và tử vong nhanh; không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml/1 người/mỗi ngày; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, động vật hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân; không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi đang đói, mệt hay khi đang uống thuốc điều trị.

Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia. Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, đối với những trường hợp ngộ độc rượu cần được xử trí như sau: “Người uống rượu xong mà vẫn tỉnh, giao tiếp được thì nên cho họ ăn, uống các chất dinh dưỡng có chứa đường và tinh bột. Không nên uống nước chanh cũng như những đồ uống chua vì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Còn nếu bệnh nhân nói ú ớ, nói không thành câu, không rõ từ, đặc biệt có những dấu hiệu nặng như gọi, hỏi mà có phản ứng, không biết, thở yếu, tím tái, chân tay lạnh thì phải sơ cấp cứu ngay tại chỗ theo điều kiện của mình có, gọi mọi người xung quanh cùng giúp và gọi xe cấp cứu.