Hàng trăm tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và Ngày sách Việt Nam 2017 khai mạc sáng 21/4 tại Thư viện Thanh Hóa, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 200 bản đồ, hình ảnh, tranh cổ động về chủ quyền biển đảo của Việt Nam thông qua tư liệu của Việt Nam, Trung Quốc và các nước Phương Tây; 4 cuốn Atlas của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in vào các năm 1917, 1919,1933 và do phái bộ truyền giáo London in cho nhà Thanh năm 1908; 19 châu bản triều Nguyễn, 23 thư tịch cổ cùng hàng trăm văn bản Hán Nôm khác.

Dịp này, tại đây cũng diễn ra Ngày sách Việt Nam năm 2017 giới thiệu hơn 1.000 đầu sách các loại của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố cùng tủ sách các gia đình ở thành phố Hội An.

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Hội An xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị để các tầng lớp nhân dân, cán bộ và du khách có điều kiện tìm hiểu kỹ thêm về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như góp phần thúc đẩy văn hóa đọc./.