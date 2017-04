Sáng nay (11/4), tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân về thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản trong phát triển kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Công an khu vực... triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, phòng chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, nạn buôn người trên biển...





Lực lượng Hải quân phối hợp với Kiểm ngư triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát ngư trường, tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện khai thác thủy sản trên biển đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm Tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Trong 2 năm 2015 và 2016, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tổng Cục thủy sản và Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát ngư trường trên các vùng biển; Tuyên truyền, vận động 1856 tàu cá của Việt Nam hành nghề đúng pháp luật, xua đuổi 155 tàu cá nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép trong vùng biển nước ta. Mặt khác, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu kéo, khắc phục hư hỏng và hỗ trợ quân y cho nhiều tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển.





Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, phấn đấu trở thành một nước mạnh về biển; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, các đơn vị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng chân trên địa bàn, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư trường, tàu cá ngư dân đánh bắt trên biển được an toàn...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, đối ngoại quân sự, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với hải quân các nước trong khu vực.





“Các đồng chí phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương trong địa bàn đóng quân; Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là tình hình trên biển để thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển thật tốt. Đặc biệt cứu nạn, cứu hộ đối với ngư dân trên biển, đòi hỏi các đồng chí có sự phối hợp giữa Hải quân, Không quân, Biên phòng, Kiểm ngư thì chúng ta mới bảo vệ được dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị./.

