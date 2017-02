Trần Đăng Khoa: Phải xử nghiêm những kẻ đánh dã man thương binh

Vẫn là vụ việc nghiêm trọng mà tôi đã thông báo nóng trên trang Facebook của mình thôi. Người đầu tiên thông tin cho tôi qua điện thoại là nhà văn, nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thọ, một cây bút nghiêm túc, đứng đắn và nổi tiếng.

Anh bảo, chúng nó tàn bạo quá. “Nhất là cái cậu bẻ khoá tay ông già và đánh đập rất tàn bạo. Nó đánh đòn âm, có thể không dễ thấy thương tích đâu, nhưng rất nguy hiểm”. Xem video clip đưa trên mạng thì quả thật không thể chịu đựng nổi trước cảnh một thương binh gầy gò, già yếu, không còn sức chống đỡ trước những lời văng tục, lăng mạ và những ngón đòn không còn một chút tính người.

Hình ảnh nhóm thanh niên côn đồ đánh thương binh Hoàng Tiến Vin được cắt từ clip

Một tội ác phơi ra trước thiên hạ, trong khi nhiều người dân can ngăn mà chúng cũng không buông tha. Một người điện cho tôi: “Mấy thằng đi uống rượu, chúng nó đâu có biết thương binh”. Ô hay! Thế nếu không phải thương binh, chỉ là một người dân thấp cổ bé họng thì cứ việc đánh đập hành hạ, bất chấp pháp luật à?

Vả lại, chiếc xe ba gác máy là xe công dụng của thương binh và khi thấy ông già mang chân giả mà không biết đấy là thương binh ư? Vả lại, chính bọn côn đồ còn quát trong clip “Mày là thương binh hả?” thì quả thật là không thể biện hộ được.

Cũng không thể giải thích như một ông cán bộ chức năng, rằng ông lái ba gác đã gây tai nạn làm vỡ gương và kính chắn gió xe ô tô rồi bỏ chạy. Nếu nói ông va quệt với một em bé hay một phụ nữ nào đó đi bộ hay đi xe đạp rồi bỏ chạy thì đã đi một nhẽ. Làm sao xe ba gác máy có thể chạy thoát được xe ô tô?

Nói như người bị đánh là hợp lý: “Tôi không biết có va quệt nên vẫn cứ đi bình thường. Họ bảo tôi va quệt nên chặn tôi để đánh”. Nếu có va quệt thật thì gọi cho công an, hoặc ở đó đã có công an rồi thì giữ xe lại, mời vào đồn xử lý chứ sao lại đánh đập người già, lại là một thương binh, một người đã tàn tật tàn nhẫn đến mất cả tính người như vậy?

Tôi đồng ý với ý kiến của nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Thọ: Cần phải xử lý thật nghiêm vụ việc nghiêm trọng này. Kính mong Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mà trước hết là Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội kết hợp cùng Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc nghiêm trọng rất đáng tiếc này. Chúng tôi cũng kính mong ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội quan tâm đến vụ việc này.

Nếu có một công an ở huyện Chương Mỹ lại tham gia vào vụ việc đau lòng này đúng như dư luận nói thì phải xử lý cho nghiêm để bảo vệ vẻ đẹp của ngành mà chúng ta luôn xây đắp và đã được xây đắp bằng rất nhiều công sức, xương máu của bao nhiêu thế hệ các chiến sĩ an ninh chân chính đã xả thân vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước đây mấy tháng thôi, một nhân viên Nhà nước đánh đập một ông già là Tiến sĩ, đã từng bị kỷ luật và sa thải. Cứ so sánh qua những thước phim được ghi lại ở trên mạng thì bọn côn đồ mới này còn tàn bạo hơn nhiều. Nếu chúng ta xử lý không nghiêm, thì tất cả mọi cố gắng trong việc đã làm và đang làm, là đưa xã hội vào kỷ cương sẽ không còn ý nghĩa gì nữa trước con mắt của những người dân lương thiện.

Đánh người gây thương tích là một tội. Đánh người khi biết rõ họ là thương binh càng tội lớn, bởi nó thực sự thể hiện tội ác, sự coi thường pháp luật, coi thường những người có công với Tổ quốc (Trong video có tiếng chửi rất thô tục: Mày là thương binh hả?). Không thể vì dư luận xã hội căm phẫn mới tới bày tỏ xin lỗi. Một lời xin lỗi không thể tha thứ cho hành vi tôi phân tích trên.

Là một cựu quân nhân từng 12 năm phục vụ quân đội trong cuộc chiến chống Mỹ, chứng kiến cả đời thanh xuân biết bao sự hy sinh không tiếc đời mình cho dân tộc, đất nước của thế hệ chúng tôi, là một nhà văn cả đời khi đã cầm bút luôn đấu tranh chân thành bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước và, danh dự của các lực lượng vũ trang, tôi hết sức bất bình và căm phẫn trước vụ việc nói trên./.