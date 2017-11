35 năm hợp tác ngành Tư pháp Việt Nam-Lào: Đồng hành cùng phát triển

Sáng 28/11, tại Phủ Thủ tướng Lào ở thủ đô Vientiane, ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 26-28/11.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự buổi tiếp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đã và đang có các hoạt động trọng thể kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 35 năm hợp tác Tư pháp Việt – Lào.

Việc Bộ trưởng Lê Thành Long chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như chuyến thăm sẽ thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa ngành Tư pháp hai nước. Thủ tướng Chính phủ Lào chúc mừng các tập thể và cá nhân ngành Tư pháp Việt Nam đã vinh dự nhận được Huân, Huy chương, kỷ niệm chương của Đảng, Nhà nước Lào vì có những thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn. Bộ trưởng cũng thông tin về quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai bên: với bề dày 35 năm cùng đồng hành và phát triển, ngành Tư pháp hai nước Việt Nam-Lào ngày càng có sự hợp tác chặt chẽ, theo hướng đi vào thực chất và có chiều sâu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Lễ mít tinh.



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo với Thủ tướng Lào thành công của chuyến thăm và làm việc của Đoàn với các hoạt động cụ thể đã được hai Bộ chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo tinh thần hữu nghị đặc biệt và tình cảm đồng chí anh em sâu sắc: Đoàn đã tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm hợp tác tư pháp Việt Nam-Lào; Hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào; Chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào; chào Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào....

Sáng cùng ngày, đã diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm hợp tác tư pháp Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, sau 35 năm thiết lập và được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngành Tư pháp hai nước đặc biệt quan tâm thúc đẩy, mối quan hệ này đã và đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả với nội dung hợp tác phong phú cả ở cấp Trung ương và ở cấp địa phương, thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào theo các giai đoạn gần đây, nhất là Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 ký ngày 26/1/2017.

Cùng với việc thắt chặt quan hệ ở cấp Lãnh đạo Bộ, hai Bên đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn về xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp với nhiều hình thức đa dạng như trao đổi đoàn công tác, đoàn chuyên gia, tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, ấn phẩm pháp luật…

Phó Thủ tướng Lào trao Huân, huy chương cho cán bộ ngành Tư pháp Việt Nam.



Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Sayxi Santivonge bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng đã dành sự hỗ trợ quý giá cho Bộ Tư pháp Lào trong suốt 35 năm qua, làm cho ngành Tư pháp của Lào từng bước phát triển không ngừng.

“Suốt 35 năm qua Bộ Tư pháp Lào và Bộ Tư pháp Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và công tác Tư pháp, cùng nhau tổ chức hội nghị công tác Tư pháp các tỉnh đường biên tạo nên cơ sở của mối quan hệ và hợp tác giữa lĩnh vực tư pháp của hai nước, làm cho công tác tư pháp của hai nước không ngừng phát triển, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào và Việt Nam nói chung, trong lĩnh vực Tư pháp của hai nước ngày càng đi sâu vào thực tế và ngày càng thắt chặt hơn” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cho biết.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao trao Huân chương cho cán bộ ngành Tư pháp Lào.



Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ Tư pháp Việt Nam; Huân chương Tự do hạng Nhì cho ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, Huân chương Tự do hạng Ba cho hai Thứ trưởng và hai nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Sayxi Santivonge cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai và hạng Ba cho 6 tập thể và đơn vị của Bộ Tư Pháp Việt Nam. Trao tặng Huy chương Lao động và Huy chương Hữu nghị cho một tập thể và 11 cá nhân là cán bộ, nhân viên Bộ Tư pháp Việt Nam.

Cũng tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tư pháp Lào, Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Saysi Santivonge - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào, Huân chương Độc lập hạng Ba cho hai Thứ trưởng và một nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Nhân dịp này, ông Lê Thành Long cũng trao tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân của Bộ Tư pháp Lào vì có những thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam-Lào./.

Quan hệ Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.