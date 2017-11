Ảnh: Hoạt động 2 ngày qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại ASEAN-31

Chiều 13/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ, các Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng chào mừng Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao của ASEAN và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Thủ tướng hoan nghênh các cam kết của Chính quyền Tổng thống Trump với ASEAN và khu vực, ủng hộ ASEAN thúc đẩy vai trò trung tâm và xây dựng thành công Cộng đồng cũng như thực hiện mục tiêu duy trì môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc, cùng các nước ASEAN, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cũng như đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên đã thông qua Khung COC và đề nghị sớm tiến hành đàm phán thực chất COC mang tính khả thi và ràng buộc pháp lý. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng chào mừng Tổng thống Mun Che-in lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao với ASEAN, đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trong năm qua và chia sẻ một số đề xuất nhằm nâng tầm hợp tác trong thời gian tới. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục đặt hợp tác kinh tế làm ưu tiên hàng đầu, đặc biệt thúc đẩy các hoạt động liên quan đến hỗ trợ nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý phục vụ phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong việc hỗ trợ ASEAN tăng cường kết nối và hội nhập khu vực. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hoạt động của Mạng lưới Sáng tạo ASEAN-Nhật Bản, tăng cường gắn kết cộng đồng doanh nghiệp giữa các nước ASEAN và Nhật Bản, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 20. Sáng 13/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines ở Thủ đô Manila, sau Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ý nghĩa của năm kỷ niệm 50 năm ASEAN thành lập và nhấn mạnh 3 trọng tâm hợp tác mà ASEAN phải tập trung trong thời gian tới. Thứ nhất, Thủ tướng đề nghị ASEAN cần tập trung vào lợi ích của người dân, nỗ lực làm mới bản sắc của mình thông qua thúc đẩy những cái chung, đặc biệt là quyết tâm chung xây dựng một ASEAN tự cường, đề cao lợi ích chung cho người dân Cộng đồng và đóng góp nỗ lực để tạo dựng thành quả mang tên chung ASEAN. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Thứ hai, Thủ tướng đề nghị ASEAN chú trọng hơn nữa xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và sự phát triển của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy liên kết kinh tế và thương mại nội khối, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa các nên kinh tế trong Cộng đồng. Thứ ba, Thủ tướng đề nghị ASEAN cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và vị thế của mình trên trường quốc tế, phấn đấu vì mục tiêu duy trì hoà bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo chụp ảnh tại Hội nghị ASEAN Summit. Trên tinh thần đó, trong không khí kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội, Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam sẽ chung tay góp sức cùng các nước thành viên khác xây dựng Cộng đồng vững mạnh. (ảnh: Reuters) Trong sáng 13/11, tại Thủ đô Manila, Philippines diễn ra Lễ đón và Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) và các Hội nghị Cấp cao liên quan, do Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Roa Duterte chủ trì. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác truyền thống ASEAN cùng tham dự (ảnh: Cổng CP) Lễ đón và Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Philippines, Thủ đô Manila. Tổng thống Duterte đón và chào mừng lãnh đạo các nước tham dự hội nghị. Cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị còn có Tổng thống Mỹ Donald Trump; Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; Thủ tướng Nga Medvedev; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in; Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern; Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres; Chủ tịch EU Donald Tusk…; cùng một số đối tác khác. (ảnh: Cổng CP) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác truyền thống ASEAN tham dự Hội nghị ASEAN-31. (ảnh: Cổng CP) Các nhà lãnh đạo thực hiện bức ảnh chung trong tư thế bắt tay tại Lễ khai mạc (Ảnh: AFP/Getty.) Theo dự kiến, 55 văn kiện sẽ được ký, thông qua tại các Hội nghị, trong đó các nhà lãnh đạo sẽ ký 1 văn kiện, thông qua 25 văn kiện và ghi nhận 20 văn kiện khác; Philippines sẽ ban hành 9 Tuyên bố Chủ tịch các Hội nghị Cấp cao. (Ảnh: AP) Trước đó, chiều 12/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Clark, Pampanga, Philippines, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) và các hội nghị cấp cao liên quan (ảnh: Cổng CP) Trong chuyến công du này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-31 và các Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 20, Cấp cao ASEAN+1 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 tại Manila, Philippines, từ ngày 12/11 đến 14/11. Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 9 và Hội nghị các nhà Lãnh đạo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác, đều là các nước lớn, tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng. (ảnh: Cổng CP) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (ảnh phải) trong chương trình Gala đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN diễn ra vào tối 12/11. (ảnh: Rapple)

