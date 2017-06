Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo kỷ luật kỷ cương

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm, thành phố Đà Nẵng tập trung phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thành ủy Đà Nẵng

Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng thu ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch. Nguồn thu nội địa đạt cao và bền vững, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, thành phố Đà Nẵng tập trung tổ chức tốt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó chú trọng các hoạt động bên lề hội nghị, nhất là công tác quảng bá hình ảnh thành phố, hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các ngành đẩy nhanh tiến độ các công trình, tạo bộ mặt đô thị khang trang. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, trong Tuần lễ Cấp cao APEC, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước sẽ tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên với lượng khách rất đông, yêu cầu an ninh chặt chẽ. Vì vậy ngay từ bây giờ, các ngành chức năng phải có kế hoạch, đảm bảo tốt nhất cho công tác tổ chức.

Để quảng bá hình ảnh thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh gợi ý việc xây dựng một clip về hình ảnh thành phố Đà Nẵng để trình chiếu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trình chiếu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các ngành từ nay đến cuối năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, chấn chỉnh tình trạng xây dựng không phép, trái phép; tăng cường cải cách hành chính, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển.

Từ đầu năm đến nay, tại Đà Nẵng, số vụ tai nạn giao thông, tội phạm ma túy, an toàn vệ sinh thực phẩm, tội phạm giết người gia tăng. Vì vậy các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt chương trình thành phố "4 an", giải quyết tốt an sinh xã hội; đặc biệt là xử lý tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số khu dân cư.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải thành phố đẩy nhanh việc xây dựng một số bãi đậu xe nổi, cấm đậu đỗ xe trên một số tuyến đường, phân luồng giao thông hợp lý để giải quyết nạn kẹt xe; Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ; Đẩy mạnh công tác truyền thông.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng./.

