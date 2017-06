Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản Giám đốc Công an Yên Bái nếu đủ căn cứ

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017 được Bộ Công an tổ chức, đại diện Bộ Công an đã thông tin về vấn đề được báo chí đặt câu hỏi liên quan khu biệt thự “khủng” được cho là của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Trung tướng Nguyễn Văn Lưu - Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, Bộ mới chỉ nhận được thông tin trên qua báo chí. Bộ sẽ tiến hành nắm tình hình, căn cứ luật thanh tra và các quy định của Chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra, làm rõ. Khi có kết luận thanh tra, Bộ sẽ có thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí.

Liên quan đến tài sản của gia đình cán bộ khác ở Yên Bái là ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (em trai Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái), ngày 27/6, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã công bố quyết định thanh tra đột xuất.

Công bố quyết định thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái VOV.VN - Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Cũng trong ngày hôm qua, thông tin về việc bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Quý, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, quá trình kiểm tra hồ sơ cho thấy, trong giai đoạn chuẩn bị bổ nhiệm, ông Quý đã được cơ quan có thẩm quyền có quyết định cử đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

Giai đoạn bổ nhiệm thì ông Quý chưa có chứng chỉ nhưng đến tháng 11/2016 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

“Như vậy điều kiện, tiêu chuẩn đồng chí này đã đáp ứng. Tóm lại sai phạm ở đây là thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra thì đến tháng 11/2016 đồng chí này đã khắc phục được” – ông Khương nói./.