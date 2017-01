Bộ trưởng Công an Tô Lâm gặp Bí thư Uỷ ban Chính pháp Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, ngày 13/1, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Côn và ông Mạnh Hồng Vỹ, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Interpol.

Thay mặt các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, các đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Quách Thanh Côn, Mạnh Hồng Vỹ đã nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Tô Lâm, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thăm chính thức Trung Quốc đúng vào dịp đầu năm mới 2017. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ truyền thống hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Hai bên bày tỏ vui mừng, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực đang được củng cố, phát triển và đi vào thực chất hơn, trong đó có quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản hai nước trong chuyến thăm là những định hướng lớn để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, hai bên đã duy trì, phát huy các kênh liên lạc, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố; hai bên đã chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm mua bán, vận chuyển tiền giả, truy bắt đối tượng truy nã...; triển khai các cao điểm truy nã, phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán, vận chuyển tiền giả trong năm 2016. Duy trì, nâng cao chất lượng gặp gỡ, giao ban định kỳ giữa công an các đơn vị, địa phương hai bên; đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước này ở nước bên kia, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Phát huy kết đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, thật sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự... bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn, sinh sống và học tập tại nước kia...

Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng được tổ chức ở mỗi nước; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép... trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương; tiếp tục triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và truy bắt đối tượng truy nã; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ hai bên;

Tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác đã được thiết lập giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương hai bên nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phòng, chống tội phạm. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, trật tự của nước kia.

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn các đồng chí Mạnh Kiến Trụ, Quách Thanh Côn, Mạnh Hồng Vỹ và các đồng nghiệp Trung Quốc đã dành thời gian đón tiếp trọng thị; khẳng định Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc thời gian qua đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.../.