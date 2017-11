Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo đảm an ninh Tuần lễ Cấp cao APEC

Sáng 8/11, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo đó, các lực lượng của Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 đã triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn theo đúng kế hoạch phê duyệt. Công tác phối hợp chặt chẽ, thường trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn các hoạt động diễn ra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các lực lượng, các đơn vị trong Tiểu ban. Đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục chú trọng, quản lý chặt chẽ địa bàn, chủ động rà soát kỹ lại tất cả các phương án trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu, nhất quyết không được để xảy ra những sự cố mất an ninh, trật tự, tình huống đột xuất bất ngờ dù là nhỏ nhất.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc đánh giá, phân tích và xử lý tình huống, ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, chế độ thông tin liên lạc phải đảm bảo nhanh nhạy, thông suốt để có những chỉ đạo, điều hành kịp thời. Quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 như kế hoạch đề ra./.

