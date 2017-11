Cận cảnh chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Trump rời Đà Nẵng bay ra Hà Nội

Chiều 11/11, chiếc xe đặc chủng Chevrolet Suburban chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới sân bay Đà Nẵng chuẩn bị xuất phát đi Nội Bài. Khác với lễ đón ngày hôm qua, Tổng thống Trump không đi trên chiếc Cadillac One The Beast. Hộ tống xe của Tổng thống Trump là những chiếc xe đặc chủng của mật vụ Mỹ, trong đó có cả lính thủy quân lục chiến ngồi trong xe. Tổng thống Donald Trump nhanh chóng xuống xe và bước lên chuyên cơ Air Foce One. Tổng thống Donald Trump vẫy tay tạm biệt thành phố Đà Nẵng. Cửa chuyên cơ đóng lại, máy bay chuẩn bị xuất phát đi Hà Nội. Trước khi Tổng thống Trump tới sân bay, các đặc vụ Mỹ với ống nhòm chuyên dụng đã chiếm lĩnh các điểm cao để quan sát xung quanh. Cận cảnh một đặc vụ Mỹ quan sát không phận tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Một đặc vụ khác làm nhiệm vụ trên mặt đất. Khoảng 15h chiều nay, chuyên cơ Air Foce One cất cánh đưa Tổng thống Donald Trump rời sân bay quốc tế Đà Nẵng tới Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sau khi chuyên cơ cất cánh, một đặc vụ Mỹ đã tới bắt tay cảm ơn nhân viên an ninh Việt Nam vì sự phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao APEC của Tổng thống Donald Trump. Đoàn xe của Mỹ rời khỏi sân bay Đà Nẵng.

