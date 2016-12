Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

Với tư cách nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và là người chủ trì Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an lời cảm ơn về sự giúp đỡ, phối hợp trong quá trình công tác để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị, với tình cảm của người đồng chí, đồng nghiệp trước đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định những kết quả công tác của lực lượng Công an trong năm 2016, ghi nhận nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh-trật tự, trong đó nổi bật là bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng cả về hình sự và kinh tế...

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ của ngành Công an là hết sức nặng nề, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72 vừa diễn ra sáng 26/12; trong đó phải hết sức chú trọng khâu nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, chủ động tham mưu chiến lược, đề xuất kịp thời các chủ trương, giải pháp và phương án đảm bảo an ninh-trật tự trong các tình huống phức tạp, phục vụ cho bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Với trải nghiệm của một cán bộ gần 45 năm công tác trong ngành, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành; hết sức chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện bằng được lời hứa với Trung ương Đảng, với Tổng Bí thư là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ.

Công an nhân dân là lực lượng chuyên chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ pháp luật, vì vậy lực lượng phải trong sạch, vững mạnh thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Công an Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân, đoàn kết chặt chẽ trong lực lượng, tạo thành một khối thống nhất; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, coi đây là mặt trận bảo vệ an ninh-trật tự từ xa.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân xây dựng và phát huy những quy chế văn hóa ứng xử công an nhân dân, làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân và bè bạn quốc tế; tiếp tục coi trọng tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án, nhất là những vấn đề phức tạp mới nổi lên, vấn đề an ninh phi truyền thống... để kịp thời bổ sung, hoàn thiện lý luận Công an nhân dân, phục vụ công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Công an nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương đã thực hiện có kết quả bước đầu trong thực hiện chính sách công an nhân dân, chăm lo đời sống, xây dựng nhà công vụ, nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ và mong muốn lực lượng Công an nhân dân làm tốt hơn nữa công tác này.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 diễn ra trong hai ngày 26 - 27/12 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân, với khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”./.