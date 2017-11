Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 11 - 12/11/2017. Sáng nay (12/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Tổng thống Donald Trump và được thực hiện ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Sau hơn 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ song phương, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả và ổn định. Đặc biệt, từ khi hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 7/2013), quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt nhiều bước tiến mới, cả trên bình diện song phương và đa phương.

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ tháng 7/2015, trong đó hai nước ký Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam- Hoa Kỳ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục các biện pháp tăng cường lòng tin và các cơ chế đối thoại quan trọng.

Hợp tác kinh tế đạt nhiều thành tựu và duy trì ổn định. Từ năm 2005, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mức 20% liên tục trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỷ USD năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.

Đến tháng 11/2016, Hoa Kỳ đứng thứ 8 trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam, với 815 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD; Hợp tác an ninh - quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy; các lĩnh vực hợp tác khác như khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, y tế, môi trường, nhân đạo… đều tiến triển tích cực.

Hai nước tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong các vấn đề khu vực như an ninh, an toàn hàng hải, củng cố đoàn kết, đề cao vai trò của ASEAN, cũng như trong các vấn đề toàn cầu như chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực…

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tích cực, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển của mỗi nước, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau./.

