Chủ tịch nước kiểm tra công tác và chúc tết Cục An ninh mạng

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi làm việc với Cục An ninh mạng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mưu trí, sáng tạo cùng những chiến công, thành tích xuất sắc mà Cục An ninh mạng đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước đến đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết Cục An ninh mạng và Tổng cục 5, Bộ Công an.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, an ninh mạng và tội phạm mạng còn diễn biễn phức tạp, đe doạ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Cục An ninh mạng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng xây dựng lực lượng an ninh mạng phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao hơn.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh mạng cần tăng cường đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đề xuất Đảng, Nhà nước các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong công tác bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời cần thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, bảo đảm an ninh thông tin, phòng, chống chiến tranh mạng; Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực viễn thông Internet, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm an ninh mạng, trọng tâm là Luật An ninh mạng.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng An ninh mạng cần tích cực phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị trong lực lượng Công an và với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia. Đồng thời phải xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh, an toàn mạng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta phải xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh, an toàn mạng và cũng phải dấy lên phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến đến an ninh mạng, an toàn mạng. Chính vì vậy hơn ai hết các đồng chí phải nhận thức đầy đủ hơn tình hình nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên lĩnh vực mạng và đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia của đất nước chúng ta.”

Chủ tịch nước đề nghị Cục An ninh mạng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, an ninh mạng. Đồng thời khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai các đề án, dự án về an ninh mạng để nâng cao năng lực phòng thủ, đáp trả của Việt Nam trên không gian mạng. Bên cạnh đó cần luôn đổi mới, sáng tạo trong đấu tranh với các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng; đồng thời, tuyệt đối giữ bí mật về lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phương thức, chiến thuật tác chiến của lực lượng an ninh mạng. Đây là điểm cốt yếu để tạo thế chủ động trong đấu tranh, dồn đối phương, đối tượng vào thế bị động, bất ngờ, qua đó giành chiến thắng trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, công nghệ thông tin, pháp luật, ngoại ngữ, khuyến kích, động viên tinh thần say sưa tìm tòi, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ để nhanh chóng tiếp thu những thành tựu tiên tiến của thế giới trên lĩnh vực công nghệ thông tin, từng bước giải quyết những vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đúc rút ra những bài học từ trong công tác, chiến đấu đế cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững vàng về lý luận, tinh thông nghiệp vụ, mà còn nhạy bén trong thực tiễn, có khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống nghiệp vụ.”

Chủ tịch nước biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Tổng cục 5 - Bộ Công an đã đạt được trong năm 2016.

Làm việc với Tổng cục 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Tổng cục 5 - Bộ Công an đã đạt được trong năm 2016 vừa qua; khẳng định sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5 trong thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5 cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, tập trung nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ Công an Trung ương nói chung, Đảng bộ Tổng cục 5 nói riêng phải là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Tổng cục 5 tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao./.