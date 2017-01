Chủ tịch nước: Làm rõ trách nhiệm quản lý qua mỗi vụ án tham nhũng

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 và tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Ngành Tòa án triển khai công tác năm 2017

Năm 2016, Tòa án các cấp đã giải quyết hơn 430.000 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 93,4%. So với năm 2015, số vụ việc đã thụ lý tăng hơn 36.000 vụ việc; Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,27%, giảm 0,08% so với năm 2015.

Trong công tác xét xử, Toà án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên toà. Đặc biệt đã phối hợp với Viện Kiểm sát các cấp tổ chức gần 4.000 “Phiên tòa rút kinh nghiệm”. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án dư luận xã hội quan tâm được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Trong đó, điển hình là vụ "Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" như: vụ án Phạm Công Danh, Phạm Thị Bích Lương...

Các trường hợp Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật và được Viện Kiểm sát chấp nhận chiếm tỷ lệ 95%. Đặc biệt, Tòa án Nhân dân tối cao đã tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng Trung ương tiến hành xem xét, giải quyết các đơn kêu oan có mức phạt tù từ 20 năm, chung thân, hoặc tử hình theo yêu cầu Nghị quyết số 69 và 96 của Quốc hội; xác minh và minh oan cho một số trường hợp được xét xử từ nhiều năm trước, được dư luận quan tâm như vụ ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, vụ ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh hay vụ ông Hàn Đức Long ở Bắc Giang...

Năm 2017, ngành Tòa án đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đảm bảo toàn bộ các vụ việc được giải quyết trong thời gian theo quy định của pháp luật; phấn đấu tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan giảm so với năm 2016; phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra đối với công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và đảm bảo tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%.

Ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết, năm 2017, ngành Tòa án tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cá nhân, đơn vị vi phạm kỷ luật công vụ, công chức; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật và làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn, áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Tòa án cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án kinh tế, tham nhũng, nhằm một mặt, sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát; mặt khác, thể hiện thái độ quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng của Đảng, Nhà nước trước nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu, trong quá trình xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, cùng với việc xét xử nghiêm minh, cần làm rõ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng; kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới.

Đặc biệt, thông qua mỗi vụ án, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước và kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu./.