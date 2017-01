Chủ tịch nước nói chuyện với quân dân Trường Sa qua cầu truyền hình

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và đón Xuân Đinh Dậu, sáng 18/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương về thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, thăm Công an Hải Phòng và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Lực lượng vũ trang Quân khu 3

Làm việc với Quân khu 3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 3 cần tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới.

Bên cạnh đó cần kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó; ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương, vùng trời, thước biển, hòn đảo thân yêu của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tôi đề nghị các đồng chí xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu có lực lượng thường trực tinh gọn, sức cơ động cao, kỷ luật chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc”.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu 3 phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời cần chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân.

Đến thăm, làm việc, chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân và qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời hỏi thăm và chúc Tết quân và dân đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới quân và dân trên đảo lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất của đất liền tới đảo xa; chúc quân và dân các đảo vui Xuân, đón Tết phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù quân và dân các đảo được Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Bộ Tư lệnh Hải quân hỗ trợ, chăm lo những điều kiện cần thiết để vui Xuân, đón Tết, nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Chủ tịch nước mong rằng bà con, cán bộ, chiến sĩ các đảo khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, luôn luôn nhận được những tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí trong đất liền.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn qua cầu truyền hình trực tuyến.

Đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng Hải quân đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân không quản ngại nguy hiểm, vượt qua sóng to, bão lớn cứu giúp nhân dân bị nạn, “lo cho dân như cho chính người thân của mình”, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, vì vậy lực lượng Hải quân cần tập trung xây dựng cả lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tự vệ biển, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong các tình huống.

Bên cạnh đó cần tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Trong đó cần chú trọng xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân, bảo đảm để lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó cần chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện cho được 3 mục tiêu: Giữ vững chủ quyền biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình; duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Hải quân các nước láng giềng, thực hiện tốt tuần tra chung với các nước trong khu vực để góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển".

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hải quân cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, máu thịt với nhân dân. Cùng với đó cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển, tổ chức có hiệu quả các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng.

Thăm và làm việc với Công an Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Công an Hải Phòng cần chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Đồng thời cần tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng bị truy nã; triệt xoá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Bên cạnh đó cần tập trung đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, theo hướng xã hội hoá ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Cùng với đó cần đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng trong năm 2017 cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, trách nhiệm công chức; xây dựng và áp dụng cơ chế, chính sách cởi mở, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đâu tư.

Đồng thời thành phố cần tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch. Trong đó cần đảm bảo các công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng, nhất là các công trình kết cấu hạ thầng giao thông quan trọng. Chủ tịch nước mong muốn thành phố cần tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch để sớm xây dựng Hải Phòng thành đô thị thông minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và tặng quà thương binh Bùi Văn Biển.

Trước đó, chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, Liệt sỹ Công an Nguyễn Hồng Quân ở quận Hồng Bàng; thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Bùi Văn Biển, xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng; thăm và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử Tràng Kênh, Bạch Đằng, Hải Phòng./.