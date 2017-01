Chủ tịch nước tặng quà, chúc Tết hộ nghèo tỉnh An Giang

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, ngày 21/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang); tới thăm và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) (Ảnh: TTXVN)

Nói chuyện chúc Tết nhân dân huyện Thoại Sơn và tỉnh An Giang, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc đón Tết vui tươi, phấn khởi nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu của tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước còn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thu hút đầu tư tăng cao về số dự án và vốn; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp; nông nghiệp tiếp tục phát triển theo chiều sâu, chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đời sống người dân và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ, ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó có tỉnh An Giang, đời sống nhân dân còn vất vả, còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, thực hiện chủ trương chăm lo đối tượng chính sách, quan tâm đến người có công với nước, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, năm nay Trung ương đã chỉ đạo các địa phương chăm lo thật tốt, bảo đảm “nhà nhà đều có Tết”, người dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chia sẻ với những khó khăn trước mắt của bà con. Tôi xin khẳng định một lần nữa, Đảng, Nhà nước luôn biết ơn sự đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí, những gia đình có công với đất nước và chia sẻ với tinh thần tương thân tương ái đối với những gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn và sẽ cố gằng làm hết sức mình để tất cả mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ngày càng tốt hơn, khá giả hơn và hạnh phúc hơn”.

Chủ tịch nước chúc đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí hăng say bước vào năm mới 2017 với khí thế thi đua lao động sản xuất đạt nhiều thành tích to lớn hơn, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã về thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thành kính dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hồ Thị Giá (Ảnh: TTXVN)

Tại xã Mỹ Hòa Hưng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hồ Thị Giá ở tổ 10, ấp Mỹ An 2, là gia đình có công với cách mạng.

Làm việc với Công an tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Công an tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tội phạm về trật tự xã hội giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh An Giang cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Đồng thời chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự các địa bàn trọng điểm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Chủ tịch nước làm việc với Công an tỉnh An Giang (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Công an An Giang cần chủ động đấu tranh ngăn chặn, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn. Chú trọng phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành trên địa bàn làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng, chống địch móc nối, thâm nhập, cài cắm nội gián; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị phải làm tốt việc xử lý tin báo tố giác tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự; tổ chức điều tra khám phá các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, không để oan người vô tội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu Công an tỉnh cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Công an tỉnh An Giang phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giữ gìn bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của người đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân./.