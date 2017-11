Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Tổng thống Philippines

Chiều nay (9/11), tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines - ông Rodrigo Roa Duterte, nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng- an ninh, kinh tế - thương mại – đầu tư...

Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan triển khai các thoả thuận đạt được và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác nhằm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chúc mừng Ngài Tổng thống và Chính phủ Philippines đã giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi ở miền nam Philippines khỏi những phiến quân khủng bố và thông báo Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để viện trợ 200 tấn gạo hỗ trợ người dân thành phố Marawi; cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Philippines trong những vấn đề an ninh và phòng, chống khủng bố, cướp biển, tội phạm công nghệ cao, ma tuý, buôn bán người cũng như hợp tác trên biển như tìm kiếm cứu hộ…

Chủ tịch nước đề nghị phía Philippines tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho số thuyền viên Việt Nam bị bắt cóc tại Philippines cũng như tích cực điều tra và thông báo kết quả vụ 2 ngư dân Việt Nam bị thiệt mạng.

Tổng thống Rodrigo Roa Duterte bày tỏ vui mừng đến dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, khẳng định ủng hộ và tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017; cảm ơn chính phủ Việt Nam đã viện trợ gạo để hỗ trợ cho người dân ở thành phố Marawi; và cam kết sẽ tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thuyền viên bị bắt cóc tại Philippines cũng như xử lý nghiêm minh vụ việc bắn ngư dân Việt Nam, sớm trao trả các ngư dân Việt Nam về nước. Tổng thống bày tỏ hoan nghênh các nhà đầu tư cũng như khách du lịch Việt Nam đến Philippines.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; nhất trí kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được COC./.

