Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng ngài Samdech Sarkheng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, kết quả tốt đẹp tại cuộc hội đàm và việc hai Bộ ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 diễn ra cùng ngày, thể hiện sinh động quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện và có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Sarkheng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn, trong thời gian tới, hai Bộ sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hợp tác toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Năm 2016, mặc dù tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực diễn biến, phức tạp, nhưng quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển ở các cấp độ, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, với nhiều điểm nhấn quan trọng.

Đặc biệt, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 5 tỷ USD năm 2017; sớm hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng VOV.VN -Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống (03/01/1977-03/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2017, hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017), đánh dấu quá trình phát triển trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. Hai bên sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thiết thực, góp phần làm cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ mỗi nước hiểu rõ mối quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Chủ tịch nước đề nghị hai bộ tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo cấp cao và cấp chuyên viên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ với Quân đội và cơ quan thực thi pháp luật khác làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia, không để các lực lượng cực đoan kích động thù hằn dân tộc, chia rẽ phá hoại quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước…

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới phía Campuchia quan tâm tạo điều kiện và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để kiều dân Việt Nam tại Campuchia ổn định cuộc sống, góp phần đóng góp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Sarkheng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; Thông báo kết quả hội đàm với Bộ Công an chiều nay, Phó Thủ tướng Sarkheng cho biết hai bên ký kế hoạch hợp tác năm 2017; Đồng thời tại hội đàm lãnh đạo hai Bộ đã trao đổi về các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm. Qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật, tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn giúp đỡ Campuchia trong những lúc khó khăn. Phó Thủ tướng cho biết, qua chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đồng thời khẳng định quyết tâm trong hợp tác giữa hai bộ trong năm 2017./.