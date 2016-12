Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen

Thay mặt Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng tốt đẹp vốn có giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Shihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Hun Sen làm Chủ tịch giữ vai trò nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và phồn vinh.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Thủ tướng Hun Sen, kể cả trong lúc Đảng Nhân dân Campuchia gặp khó khăn.

Chủ tịch nước chúc Đảng Nhân dân Campuchia và Thủ tướng Hun Sen sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018. Qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước mong Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục đóng góp vào việc ngăn chặn, không để các lực lượng cực đoan phá hoại quan hệ hợp tác của hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc Hội đàm sáng nay giữa hai Thủ tướng. Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để phá hoại hoà bình, an ninh và ổn định của nước kia.

Chủ tịch nước mong Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục đóng góp vào việc ngăn chặn, không để các lực lượng cực đoan kích động thù hằn dân tộc, chia rẽ, phá hoại quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và chức sức khoẻ đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk và các nhà lãnh đạo của Campuchia; Chúc chuyến thăm chính thức Viêt Nam của Đoàn thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; Chuyển lời hỏi thăm của Quốc vương và Hoàng Thái hậu đến Chủ tịch nước. Thủ tướng Hun Sen cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới.

Vui mừng về việc sắp tới hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đây sẽ là dịp thuận lợi để hai nước tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước để qua đó có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tài sản vô giá này của hai dân tộc../.