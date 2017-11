Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile chủ trì họp báo

Sáng 9/11, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước cho biết, quan hệ chính trị song phương ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp; các kênh quan hệ Đảng, Nghị viện và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường; các cơ chế Hội đồng Thương mại Tự do song phương và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch nước cho biết, trước những khó khăn của nền kinh tế và thương mại toàn cầu, trao đổi thương mại Việt Nam – Chile duy trì đà gia tăng mạnh, đặc biệt là từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do song phương có hiệu lực. Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa hai nước về văn hóa, khoa học - công nghệ, đào tạo, du lịch và các lĩnh vực khác cũng được quan tâm thúc đẩy phát triển.

“Tôi và Bà Tổng thống đã trao đổi, thống nhất về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và đầu tư, trong đó ưu tiên tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế hai nước, như: sản xuất và chế biến nông - thủy hải sản, xây dựng, công nghệ sinh học, khai khoáng, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch...” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết.

Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Chile đến Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Bà Tổng thống và Chính phủ Chile đã tích cực thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ về chăm sóc trẻ em, nhất là đối với trẻ em là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, tình đoàn kết và sự hợp tác của Chile là nguồn động viên quý báu đối với các nạn nhân chất độc da cam; đồng thời, góp phần hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Bà Tổng thống và Chính phủ Chile đã sớm quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, hợp tác chặt chẽ và tích cực ủng hộ Việt Nam đăng cai năm APEC 2017 nói chung và Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng nói riêng.

“Hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chúng tôi cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp về chủ quyền bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý” – Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước tin tưởng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Bà Tổng thống sẽ tạo xung lực mới cho mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Chile, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Michelle Bachelet bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng tại khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Michelle Bachelet gửi lời chia buồn về những thiệt hại to lớn do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ; khẳng định Chile sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả do mưa bão vừa qua.

Tổng thống Michelle Bachelet đánh giá cao tầm quan trọng của Hiệp định thương mại tư do Việt Nam-Chile có hiệu lực năm 2014 đã đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn của Chile. Tổng thống cho rằng, việc hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trẻ em và thanh thiếu niên giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt với Chile. Văn kiện này đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ trong hợp tác song phương trong việc bảo vệ trẻ em đặc biệt là đối với những trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam.

Tổng thống cho biết, trong khả năng của mình, Chile sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế nâng cao ý thức, cảnh báo những thảm họa do chất độc này gây ra cho nhân loại. Tổng thống Michelle Bachelet cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Chile tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác của ASEAN; nhấn mạnh mong muốn của Chile trở thành đối tác đối thoại của Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) nhằm chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Michelle Bachelet cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Lãnh đạo và nhân dân hai nước Chile và Việt Nam cần quyết tâm nhằm đảm bảo hòa bình cho thế hệ tương lai, cùng đó thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Michelle Bachelet nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng được củng cố và phát triển. Trên tinh thần đó chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các bạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng với nỗ lực của cả hai bên chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thách thức, hướng tới tương lai để phát triển các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, lĩnh vực môi trường, năng lượng”

Tổng thống Michelle Bachelet tin tưởng mối quan hệ hữu nghị được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là di vô cùng sản quý báu, đồng thời đây chính là cơ sở định hướng cho quan hệ giữa hai nước trong tương lai./.

