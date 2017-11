Chủ tịch Quốc hội dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore

Chiều tối 27/11 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore đã diễn ra Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) tổ chức.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Singapore và cam kết sẽ đồng hành trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch SMF Douglas Foo bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới dự cuộc đối thoại. Ông Douglas Foo nhấn mạnh, Việt Nam là điểm được rất nhiều nhà đầu tư Singapore quan tâm, hướng tới đầu tư sản xuất, kinh doanh. Là một thị trường mới nổi với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, tốc độ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực trẻ, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của không chỉ các doanh nghiệp Singapore, mà còn của doanh nghiệp ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá một những lĩnh vực tiềm năng mà Việt Nam và Singapore có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác, như giáo dục, đào tạo, kinh tế số, thương mại điện tử, ông Douglas Foo nhấn mạnh, cuộc đối thoại này là minh chứng rõ ràng cho mong muốn và nỗ lực của hai nước trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại. Ông Douglas Foo hy vọng, cuộc đối thoại sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Việt Nam, các nhà đầu tư Singapore đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm. Singapore là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Hợp tác hai nước trên các lĩnh vực khác như khoa học kỹ thuật, du lịch, văn hóa, thể thao… ngày càng được mở rộng. Singapore cũng là sự lựa chọn ưu tiên của sinh viên, học sinh Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.

Việt Nam được ghi nhận là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, thuận lợi và an toàn trong khu vực và trên thế giới; có lợi thế về khả năng cung cấp lực lượng lao động trẻ, dồi dào, có chất lượng với chi phí cạnh tranh; duy trì được sự ổn định chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô; không ngừng cải thiện thể chế luật pháp và sự minh bạch, phù hợp với các cam kết và chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài và thành công tại Việt Nam.

Chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 04 Hiệp định thế hệ mới khác, nhờ đó, thị trường Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng của mạng liên kết kinh tế với 55 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia Nhóm G20 và Nhóm G7. Thời gian tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như: RCEP, CP-TPP và hội nhập quốc tế với tầm, mức sâu rộng hơn rất nhiều so với trước đây.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những yếu tố đó sẽ tạo áp lực và động lực để giúp Việt Nam cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng cởi mở, hội nhập ngày càng cao: "Chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực môi trường kinh doanh của các nước OECD. Tiếp tục xây dựng các yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế như: cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống tài chính, cải thiện chất lượng đào tạo nhân lực...; cam kết cải cách thể chế, pháp luật theo hướng cởi mở, thân thiện, tạo cơ hội để mọi thành phần kinh tế tham gia và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng".

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến ký kết biên bản hợp tác giữa Đà Nẵng và SMF

Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, cam kết ban hành nhiều chính sách và đồng hành cùng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, vừa qua, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; và cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trong đó tập trung vào 3 khu kinh tế hành chính đặc biệt tại Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh), Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa ) và Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang); đồng thời bày tỏ hy vọng các nhà đầu tư Singapore sẽ tìm thấy cơ hội để tham gia các dự án quan trọng đó.

Chủ tịch Quốc hội nói: "Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý và tạo mọi thuận lợi đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng, đặc biệt chú trọng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia với tỷ lệ góp vốn linh hoạt, cơ chế thông thoáng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ công bố danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP và mong muốn các quỹ đầu tư, các tập đoàn từ Singapore có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý và phát triển dự án... nghiên cứu đầu tư vào các dự án trong danh mục hoặc đề xuất các dự án mới".

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, sau buổi Đối thoại sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư, kinh doanh mới. Trong đó có các lĩnh vực như thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực: vận tải, hạ tầng, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng... Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam đang thúc đẩy khởi nghiệp, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp với khu vực và toàn cầu, điều này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam với việc đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Một quốc gia muốn độc lập cần phải mạnh và muốn mạnh thì cần có bạn bè, đối tác”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đối với Việt Nam, Singapore là một đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp Singapore và cam kết sẽ đồng hành trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Cũng tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Đà Nẵng với Liên đoàn Sản xuất Singapore./.