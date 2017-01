Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Bến Tre

Ngày 17/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội làm việc, chúc Tết Công an tỉnh Bến Tre; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; thăm Tòa Giám mục giáo phận Vĩnh Long tại Bến Tre và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Tre.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh Công an tỉnh Bến Tre cho biết, năm qua, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong đó, tỷ lệ điều tra phá án thành công đạt gần 85%, việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95%; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được xây dựng rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2016, Công an tỉnh Bến Tre vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Ghi nhận thành tích của lực lượng công an tỉnh Bến Tre đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Bến Tre phải tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tiếp tục là lực lượng nòng cốt góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ, chiến sĩ đón Tết nguyên đán với tinh thần vui xuân mới, không quên nhiệm vụ.

“Các đồng chí phải là cánh tay vững chắc của Đảng, của chính quyền, và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Kể cả đang công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện hay ở cấp xã thì luôn luôn nhớ được chúng ta là chỗ dựa vững chắc của dân, là niền tin, là cánh tay đắc lực của Đảng và của Nhà nước để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng, Tết này các đồng chí từ Bộ Chỉ huy tỉnh đến cơ sở an toàn tuyệt đối, vui tết lành mạnh. Hơn ai hết bộ đội phải an toàn, phải nghiêm túc”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tòa giám mục giáo phận Vĩnh Long.

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi Tòa Giám mục giáo phận Vĩnh Long, trao 100 căn nhà tình thương, tặng quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách và đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre./.