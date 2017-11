Chủ tịch Quốc hội tiếp Thủ tướng Canada

Chiều tối 8/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tình cảm của Thủ tướng Pierre Trudeau, người phản đối việc leo thang chiến tranh Việt Nam và là người đặt nền móng đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1973.

Chủ tịch Quốc hội chào mừng Thủ tướng Canada thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc Thủ tướng hai nước ra Tuyên bố chung về quan hệ “Đối tác toàn diện”, là bước tiến quan trọng, là cơ sở cần thiết để thúc đẩy quan hệ hai nước, theo hướng thực chất, hiệu quả, ổn định và lâu dài, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Canada đã có những dự án mới dành cho Việt Nam trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực hợp tác xã với tổng giá trị hơn 43 triệu USD.

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ chính sách đối ngoại của Canada theo hướng tăng cường gắn kết với thế giới và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam, ASEAN.

Việc Thủ tướng Justin Trudeau tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ góp phần vào thành công của hội nghị, thúc đẩy liên kết hợp tác kinh tế khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các nỗ lực của Thủ tướng Justin Trudeau đề cao bình đẳng giới, nữ quyền, bảo vệ gia đình trẻ em và đã đưa các lĩnh vực này thành các ưu tiên chính sách cả về đối nội lẫn đối ngoại của Canada.

Những năm qua, Việt Nam đã luôn coi trọng xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để đảm bảo quyền của phụ nữ. Hiến pháp Việt Nam ngay từ năm 1946 đã khẳng định điều này.

Cho đến nay, vấn đề bình đẳng giới và quyền của phụ nữ được cụ thể hóa trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật (luật bầu cử, luật hôn nhân gia đình, luật về bình đẳng giới...).

Hiện nay phụ nữ Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trọng trách của đất nước: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước và ở cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Canada tại buổi tiếp

Thủ tướng Justin Trudeau cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và người dân Việt Nam dành cho đoàn kể từ khi ngài Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức.

Ông Justin Trudeau khẳng định, Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại Canada và khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Cảm ơn những lời nhận xét của Chủ tịch Quốc hội về Ngài Thủ tướng Pierre Trudeau, Thủ tướng Canada cho rằng, từ quá khứ tốt đẹp ấy sẽ đặt nền móng hướng tới tương lai trong mối quan hệ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Canada, với vai trò là một thành viên quan trọng tại G7 và G20, đã thể hiện quan điểm tích cực và xây dựng, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng và tích cực thúc đẩy tiến trình ngoại giao và pháp lý; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển 1982; duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương; hoàn thiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC).

Đồng tình với quan điểm này của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh, Canada luôn tôn trọng các hoạt động trong hòa bình, công bằng và tuân thủ luật pháp.

Về vấn đề bình đẳng giới, theo Thủ tướng Justin Trudeau, đó là những thử thách của mỗi nước phải vượt qua, bởi vấn đề bình đẳng giới không chỉ là điều cao quý mà còn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng của ngài Thủ tướng và đoàn thành công, có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam./.

