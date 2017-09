Bây giờ có khi cha chấp nhận vào tù để con cháu được sung sướng mãi

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không chỉ nhận định niềm tin của người dân vào Đảng đang bị giảm sút mà còn coi đây là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Phân tích làm rõ hơn, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là lòng tin của người dân với lãnh đạo, lòng tin giữa con người đều đang bị sứt mẻ. Và chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật đó.

GS.TSKH Vũ Minh Giang

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, một trong những dẫn chứng tiêu biểu đó là những mong muốn chính đáng của người dân chưa được đáp ứng hay đáp ứng còn hạn chế dẫn đến người dân bất bình. Người dân muốn được sống trong môi trường xã hội lành mạnh, an ninh và được đảm bảo các quyền tự do theo luật định. Đặc biệt, người dân đòi hỏi một chính quyền vì dân và trong sạch; họ muốn cán bộ hưởng lương từ tiền thuế của họ thì phải phục vụ họ; Những công bộc được người dân tin tưởng trao quyền lực nhưng không đáp ứng được kỳ vọng; Tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng xuất hiện ngày càng trầm trọng. Nguyên nhân chính đã được chỉ ra là do việc giáo dục người được trao quyền lực chưa được chú trọng.

Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường, sức mạnh của đồng tiền đã chi phối và xoay chuyển nhiều mối quan hệ, và dường như chưa có biện pháp hữu hiệu nào có thể hóa giải, trong khi, đây là vấn đề không phải không hóa giải được, mà thực tế chúng ta chưa có ý thức đầy đủ trong vấn đề đó. Đồng tiền đang thao túng mọi nơi, mọi lúc, mọi quan hệ….

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Còn theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nguyên nhân lớn nhất khiến người dân giảm lòng tin vào Đảng thời gian qua đó là thực trạng lời nói và việc làm chưa song hành cùng nhau. Những đồng tiền thuế của dân đáng ra phải được sử dụng một cách hiệu quả lại bị dốc vào những doanh nghiệp được coi là trụ cột kinh tế của đất nước nhưng làm ăn yếu kém dẫn tới thua lỗ. Có cả hệ thống luật pháp nhưng các sai phạm không được xử lý nghiêm, chưa kể có những vụ việc có dấu hiệu bị bao che, thậm chí không thể động đến. Người làm sai không bị xử lý hoặc xử lý xuê xoa, khiến người ta không sợ. Các cụ xưa có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” nhưng bây giờ có khi đời cha chấp nhận vào tù một vài năm để con cháu được sống sung sướng. Thực tế đó cho thấy rõ ràng pháp luật đang bị coi thường.

Từng có đại biểu Quốc hội đặt lại vấn đề rằng người dân giảm sút lòng tin vào Đảng như vậy, nhưng Đảng có cần đến niềm tin của người dân hay không? Chia sẻ băn khoăn này, ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng, Đảng chưa bao giờ xem nhẹ niềm tin của người dân với mình. Bởi niềm tin của người dân chính là chỗ dựa vững chắc của Đảng. Không có niềm tin, giữa người thường với nhau cũng không thể hợp tác.

Cùng quan điểm này, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng mọi vấn đề đều phải xuất phát từ cái gốc là tin vào nhân dân, phải để người dân thấy được chính quyền này thực sự là của dân, do dân và đang vì dân, đúng với bởi bản chất mà chúng ta thường nói. Mọi quyền lực đều là của dân thì chính quyền phải lễ phép, coi trọng nhân dân thì dân mới yêu, dân yêu thì có thể giải quyết được tất cả. Đúng như tâm niệm của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi: “chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”, sức mạnh của nhân dân luôn là động lực mạnh mẽ nhất./.

“Soi” vào quá trình phấn đấu là biết cán bộ xứng đáng hay không? VOV.VN -Thông qua việc xem xét, đánh giá thực chất cả quá trình phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên có thể biết họ có tham quyền lực hay không “Bộ Chính trị thêm một lần khẳng định quyết tâm làm trong sạch cán bộ“ VOV.VN - Quy định rõ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, thêm một lần nữa, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ làm trong sạch đội ngũ cán bộ. "Người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng" VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, khi dân và Đảng ủng hộ thì quan trọng người cầm cờ phải là người đốt bó đuốc chống tham nhũng. Giải quyết những vấn đề gốc rễ nảy sinh tham nhũng VOV.VN - Cần tiếp tục giải quyết những vấn đề căn nguyên, gốc rễ phát sinh tham nhũng, đó cũng chính là giải pháp để phòng ngừa có hiệu quả.