Toàn cảnh: VOV đoạt 3 giải Búa liềm vàng lần thứ nhất - năm 2016

Tối 3/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016. Đến dự lễ trao giải có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Dự lễ còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương. (Ảnh: TTXVN) Phát biểu tại lễ trao giải, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hoan nghênh hơn 1.400 nhà báo dự giải, với 1.173 tác phẩm báo chí dự thi và 47 tác phẩm được trao giải, 10 tập thể cơ quan báo chí trong cả nước được khen tặng. Đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của những người làm báo nước nhà đã viết nên những tác phẩm báo chí chân thật với những thông tin sôi động mang hơi thở của cuộc sống, của sự nghiệp xây dựng Đảng. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải đánh giá: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất đã thổi luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; thắp lên cảm hứng, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo và những người viết báo không chuyên về một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khó, khô và khổ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao 3 giải A cho các tác phẩm xuất sắc nhất của Báo Nhân Dân; Báo Quân đội nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam. Đại diện nhóm tác giả Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tấn Tuân (Báo Quân đội Nhân dân) đoạt giải A với tác phẩm "Phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển biến" trong Đảng - Vấn đề sống còn của chế độ ta". Đại diện nhóm tác giả Hà Quốc Việt, Tiểu Phương (Báo Nhân Dân) đoạt giải A với tác phẩm "Chuyện như đùa ở Hải Dương". Giải A thứ 3 thuộc về tác phẩm "Đẩy lùi suy thoái trong Đảng" của nhóm tác giả Vũ Chung, Quỳnh Trang, Tô Dũng, Đức Thuận, Thanh Hoàng, Thanh Xuân (Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam). Đại diện 7 tác giả, nhóm tác giả nhận giải B. Tác giả Ma Nguyễn Chí Diệu (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân) đoạt giải B với tác phẩm "Những đảng viên người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre - Dấu ấn của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh". Đại diện 12 tác giả, nhóm tác giả nhận giải C. Đại diện 25 tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 3 tác phẩm đoạt giải lần này gồm: Tác phẩm “Trục lợi chính sách ở Sơn La: “Biến” người nhà thành hộ nghèo” của tác giả Thanh Thủy (Cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực Tây Bắc)... ...và tác phẩm “Bổ nhiệm cán bộ - kiểm soát quyền lực bằng luật pháp” của nhóm tác giả Hằng Nga, Nguyễn Hằng, Hải Quân, Thanh Trường (Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1) đoạt giải C. Tác phẩm “Vụ ông Trịnh Xuân Thanh và lợi ích nhóm” của nhóm tác giả Công Hân, Minh Hòa, Đàm Hoa, Ngọc Thành, Kim Anh (Báo điện tử VOV) đoạt giải Khuyến khích. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương chụp ảnh kỷ niệm với các phóng viên VOV đoạt giải Búa liềm vàng. Trong lễ trao giải còn có một số ca khúc nổi tiếng viết về Đảng do các nghệ sĩ và các em thiếu nhi trình bày. Nhân dịp này, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng” lần thứ hai – năm 2017.

