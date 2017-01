Tổng Bí thư: Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên tạo thế và lực mới

Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta 87 tuổi, sáng 25/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta vừa đi qua năm Bính Thân 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với rất nhiều các sự kiện sôi động và phong phú. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy nhà nước, giữ vững ổn định chính trị và khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định. Các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Lạm phát được kiểm soát. GDP tăng 6,21%. Dự trữ ngoại hối đạt 41 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục với lượng vốn thực hiện đạt 15,8 tỉ USD.

"Lần đầu tiên, chúng ta có 110.000 doanh nghiệp thành lập mới. Lần đầu tiên số lượng khách du lịch nước ngoài đạt con số 10 triệu lượt người, khách du lịch trong nước 62 triệu lượt người; tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 20 tỉ USD. Văn hoá xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được triển khai tích cực' - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử; nhiều sai phạm tiêu cực đã bị xử lý, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy.

Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển đi lên với triển vọng tốt đẹp. Những kết quả đạt được trong năm qua là rất quan trọng, có ý nghĩa tạo đà thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhân dịp này, chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong những năm qua, đặc biệt là năm 2016; gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Tổng Bí thư gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân. Nước ta hội nhập quốc tế với tầm mức ngày càng sâu rộng hơn. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao.

Tuy nhiên, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2017. Trọng tâm là: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2016.

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết khác của Trung ương, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Trước mắt, cần đẩy mạnh sản xuất; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng miền núi, dân tộc; tăng cường quản lý thị trường; bảo đảm giao thông và an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngày lễ.

Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư lưu ý, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.