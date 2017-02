Hình ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày ở Lễ hội Tịch Điền

Sáng 3/2, hàng nghìn người dân và du khách thập phương có mặt tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên-Hà Nam) tham dự lễ hội Tịch Điền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự lễ hội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu phương thắp hương. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương sử dụng máy cày chuyên dụng để thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm, cầu mong mùa màng bội thu. Người dân xã Đọi Sơn, Duy Tiên vỗ tay khi thấy Chủ tịch nước lái máy cày. Cụ cao niên trong làng đóng vai Vua Lê Đại Hành đi cày. Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày. Lễ hội là dịp người dân Đọi Sơn nói riêng và cả nước nói chung cầu mong về một mùa màng bội thu, nhiều thắng lợi. Màn trống khai hội do phụ nữ xã Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt. Màn múa rồng do người dân xã Đọi Sơn thực hiện Dàn trống hội do đội trống nữ Đọi Sơn biểu diễn tại lễ hội.

Sáng 3/2, hàng nghìn người dân và du khách thập phương có mặt tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên-Hà Nam) tham dự lễ hội Tịch Điền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự lễ hội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu phương thắp hương. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương sử dụng máy cày chuyên dụng để thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm, cầu mong mùa màng bội thu. Người dân xã Đọi Sơn, Duy Tiên vỗ tay khi thấy Chủ tịch nước lái máy cày. Cụ cao niên trong làng đóng vai Vua Lê Đại Hành đi cày. Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày. Lễ hội là dịp người dân Đọi Sơn nói riêng và cả nước nói chung cầu mong về một mùa màng bội thu, nhiều thắng lợi. Màn trống khai hội do phụ nữ xã Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt. Màn múa rồng do người dân xã Đọi Sơn thực hiện Dàn trống hội do đội trống nữ Đọi Sơn biểu diễn tại lễ hội.