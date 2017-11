Hình ảnh đón Thủ tướng New Zealand tới dự APEC tại sân bay Đà Nẵng

18 giờ 20 phút ngày 9/11, máy bay chở đoàn đại biểu nền kinh tế New Zealand, do Thủ tướng Jacinda Ardern dẫn đầu, tới dự APEC, đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng Bà Jacinda Ardern nhậm chức Thủ tướng vào ngày 26/10/2017, mới 37 tuổi và là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử New Zealand. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng Jacinda Ardern tại sân bay.

