Hủy quyết định, thu hồi hiện vật khen thưởng đối với Trịnh Xuân Thanh

Quyết định số 477/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký ban hành ngày 13/4/2017 nêu rõ: Hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11/1/2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương thu hồi Bằng khen và tiền thưởng (nếu có) đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Huân chương, Huy chương và tiền thưởng (nếu có) đối với Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và ông Trình Xuân Thanh sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc thu hồi Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trịnh Xuân Thanh (giữa) đang bị cảnh sát Việt Nam truy nã. (Ảnh: Zing)

Hiện vật khen thưởng gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; tiền thưởng (nếu có) nộp về quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị chi tiền thưởng cho tập thể và cá nhân nêu trên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay, Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn.



Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 17/4/2017, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, đề nghị tập trung lực lượng truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước điều tra, xử lý vụ án./.