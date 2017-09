Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Cuba, Malaysia, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan và Nhà vua Nhật Bản đã có điện mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Ảnh minh họa: Thế giới & Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trương Đức Giang gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra; khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotou đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bức điện có đoạn viết: “…Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu mà nước CHXHCN Việt Nam đã đạt được trong hơn 3 thập kỷ tiến hành đổi mới; chính trị ổn định vững chắc; kinh tế tăng trưởng liên tục; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện tốt hơn; vị thế và uy tín của nước CHXHCN Việt Nam không ngừng được nâng cao ở trong khu vực và trên trường quốc tế…

…Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của chúng tôi trong thời kỳ đấu tranh cứu nước, giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn bảo vệ, gìn giữ và xây dựng đất nước ngày nay…”

Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Quyền Quốc trưởng Campuchia Say Chhum, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Ngài Nay Penna đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP và các nhà Lãnh đạo Campuchia đều bày tỏ chúc mừng trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu và Nghị quyết mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã đề ra.

Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba có điện mừng gửi đồng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện mừng, Chủ tịch Cuba viết: “Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Tuyên bố Độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin gửi tới các đồng chí, Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam những lời chức mừng chân thành nhất. Nhân dịp này, chúng tôi xin khẳng định một lần nữa quyết tâm tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa hai nước chúng ta”.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong các bức điện, các Lãnh đạo Liên bang Nga khẳng định quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam có nền tảng là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đang phát triển năng động trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện; tin tưởng rằng việc tiếp tục củng cố hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cũng như tăng cường phối hợp hiệu quả trong giải quyết các vấn đề quốc tế cấp thiết đáp ứng lợi ích của nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam vì hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện mừng, Thủ tướng Malaysia đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Malaysia không ngừng phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 8 năm 2015; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong bức điện, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhận định mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, ngày càng thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước bao trùm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quan trọng; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Thủ tướng Thái Lan cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược cả trên bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và khu vực.

Nhà vua Nhật Bản Akihito đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong điện mừng, Nhà vua Nhật Bản viết: “Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi hân hạnh gửi tới Ngài lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chân thành chúc Ngài hạnh phúc, toàn thể nhân dân Quý quốc phồn vinh. Tôi và Hoàng hậu rất xúc động khi nhớ về chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay cũng như sự ân cần chu đáo Ngài đã dành cho chúng tôi trong chuyến thăm”.

