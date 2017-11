Người dân đồng tình việc xử lý nghiêm đối với 17 cán bộ ở Sơn La

Thông tin chính thức từ Công an tỉnh Sơn La tại buổi họp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chiều 19/11 về kết quả điều tra ban đầu vụ án: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La.

Theo đó, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng, trong đó có 15 đảng viên và ra lệnh bắt tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi di trú 2 bị can. Danh tính 17 đối tượng này đã được công khai, trong đó có cả Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Sơn La thực hiện khám xét nhà ông Đèo Văn Ban, 61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường La. (Ảnh: ANTĐ)

Ông Trần Minh Huấn ở tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đánh giá cấp ủy và chính quyền tỉnh Sơn La đã vào cuộc một cách rất kiên quyết. Nhìn chung bà con rất đồng tình và ủng hộ. Ông mong rằng cấp ủy và chính quyền xử lý nghiêm khắc để làm gương cho các cán bộ khác đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La cho biết: “Cán bộ làm sai là điều buồn, đau xót. Nhưng đã làm sai thì phải chấp nhận, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đây là một bài học rất sâu sắc cho những cán bộ khác nhìn vào đó tự điều chỉnh mình, làm sao trên cương vị công tác được giao cố gắng làm cho thật đúng để củng cố niềm tin đối với quần chúng nhân dân”.

Hiện nay bà con ở Sơn La mong chờ cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ trong vụ án này. Đồng thời cho rằng, việc các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc và xử lý kiên quyết sẽ góp phần giảm bớt những vụ việc tiêu cực, đảm bảo ổn định đời sống đồng bào tái định cư.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, khi tỉnh Sơn La có chủ trương giao UBND huyện Mường La đo đạc bản đồ xem xét phần đã bồi thường và chưa bồi thường di dân tái định cư để lập phương án trình UBND tỉnh. Lợi dụng chủ trương này, ông Đèo Văn Ban (nguyên cán bộ UBND huyện Mường La) đồng thời cũng là hộ gia đình trong vùng ngập đã cùng với nhóm cán bộ vừa bị khởi tố hợp thức hóa nhiều giấy tờ để nhận tiền đền bù gây thiệt hại cho Nhà nước.

Năm 2014, diện tích đất nhà ông Đèo Văn Ban rộng khoảng 4,5 ha, nhiều phần đã bị ngập nước không thể đo đạc được nhưng vẫn được lập hồ sơ đo đạc và nâng khống lên hơn 17 ha để nhận tiền đền bù.

Cũng với cách thức trên, các bị can trong vụ án đã lập khống, tăng diện tích đất của một số hộ dân được đền bù lên nhiều lần để “rút ruột” ngân sách Nhà nước. Trên thực tế, đất của những hộ này đã bị ngập nước, không thể đo đạc, lập hồ sơ./.

