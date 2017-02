Quảng Ninh phải phấn đấu trở thành tỉnh đi đầu của cả nước

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 2/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự Lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại khu vực phục hồi môi trường của Công ty cổ phần than Đèo Nai, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại phường Cầm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống phát động tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, rét đậm, rét hại, khô hạn kéo dài, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, ngành lâm nghiệp đã khép lại một năm thành công toàn diện với nhiều kết quả có ý nghĩa. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm 9% so với năm 2015. Cả nước đã trồng được gần 222.000 ha rừng tập trung và trên 58 triệu cây phân tán; khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu ha; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 7,3 tỷ USD.

Cùng với đó, Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều cơ chế chính sách gắn bảo vệ rừng với an sinh xã hội, thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nghề rừng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy chương trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Qua đó, lâm nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy vậy, tình trạng phá rừng trái pháp luật, cháy rừng còn diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt là những vùng giáp ranh, các khu rừng tự nhiên còn giàu tài nguyên; kết quả trồng rừng ven biển còn thấp, trách nhiệm trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng mới đạt 55% kế hoạch; việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp mới đạt kết quả bước đầu, chưa trở thành động lực tạo chuyển biến rõ nét trên thực tiễn; đời sống của đồng bào sống trong rừng, gần rừng vẫn còn khó khăn.

Đánh trống và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn 57 năm trước, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ đã viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân, phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây đối với đất nước, với mỗi gia đình, mỗi người dân. Qua đó Bác đã kêu gọi toàn dân tham gia “Tết trồng cây”, một việc “tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”, “một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. “Tết trồng cây” đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đã được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh trái đất có xu hướng nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đang đe dọa cuộc sống của con người trên trái đất, đòi hỏi phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia, thì việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng chí, đồng bào, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi kêu gọi đồng chí, đồng bào, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước, trong những ngày vui Tết, đón Xuân Đinh Dậu 2017, hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê, chống xói mòn đất, chống cát bay; trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, biên giới, trên các hải đảo, vùng đất trống, đồi trọc… phù hợp với điều kiện của từng nơi, từng vùng. Đồng thời, cần nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật”.

Chủ tịch nước khẳng định, nếu làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu mai sau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với khí thế mới, quyết tâm mới, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ ngành trồng cây tại lễ phát động

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thắp hương tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại mỏ than Đèo Nai. Nơi đây ngày 30/3/1959, Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với công nhân, cán bộ công trường than Đèo Nai.

Xúc động ghi lưu bút tại đây, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và cán bộ công nhân viên chức Công ty cổ phần than Đèo Nai nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, tích cực làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ môi trường, góp phần đưa đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà đầu năm mới cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ninh nhân dịp khai xuân

Trước đó, chúc Tết các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ninh nhân dịp đầu Xuân mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy trong năm 2016 vừa qua, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước cho rằng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm qua một lần nữa khẳng định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh là đúng hướng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quảng Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng, cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua được nhân dân cả nước ngưỡng mộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng năm mới cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò, vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng của đất nước, tiếp tục phấn đấu trở thành tỉnh đi đầu trong tất cả phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, du lịch và lâm nghiệp. Cùng với đó trong phát triển kinh tế cần gắn với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ tốt môi trường sinh thái.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lì xì đầu năm mới cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Quảng Ninh đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có nhiều cách làm tốt, thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đi liền xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đầy phát triển kinh tế-xã hội, quản lý được các mặt kinh tế-xã hội, đảm bảo tốt trật tự an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh nhà”.

Chủ tịch nước nêu rõ, Quảng Ninh là tỉnh rộng, dân số đông, có đường biển dài, vì vậy cần đặc biệt quan tâm công tác củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.