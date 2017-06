Chủ tịch Quốc hội: Không dùng ngân sách để trả nợ xấu cho ngân hàng

Lo lắng về nợ công sẽ là gánh nặng của nền kinh tế; nợ xấu của các ngân hàng sẽ ảnh hưởng xấu đến người dân; vấn đề phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều bất cập; những khiếu kiện về đất đai còn nhiều… đó là những vấn đề mà cử tri của phường Cái Khế, quận Ninh Kiều kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đơn vị số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trước cử tri phường Cái Khế.

Là người thường xuyên theo dõi các kỳ họp của Quốc hội, cử tri Nguyễn Hữu Lợi, phường Cái Khế đã có nhiều điều gửi gắm đến Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Ông Lợi cho rằng, những vụ việc phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có những hành động cụ thể. Tuy vậy, việc xử lý vẫn còn nhẹ, đặc biệt là việc thu hồi tài sản vẫn chưa thực hiện tốt. Cử tri này cũng cho rằng, nền kinh tế hiện còn nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề nợ xấu ngân hàng. Vừa qua Quốc hội đã ra nghị quyết về vấn đề này, đây là điều mà cử tri mong muốn.

Cũng liên quan đến vấn đề này cử tri Nguyễn Thành Nhân bày tỏ, nhân dân rất mong chờ về những hành động của Chính phủ: “Nợ xấu Chính phủ cũng đặt ra rất nhiều, Quốc hội cũng bàn thảo rất nhiều, nhưng đến nay việc giải quyết vẫn chưa đến nơi đến chốn. Quốc hội cần có ý kiến với Chính phủ giải quyết nợ xấu càng nhanh càng tốt”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Quốc hội đã ghi một nguyên tắc là không dùng ngân sách để chi trả nợ xấu cho ngân hàng. Nguyên tắc này Quốc hội sẽ giám sát. Tất cả khoản nợ xấu phát sinh từ sau 15/8/2017 thì xử lí những phát sinh theo Luật tổ chức tín dụng mà chúng ta tiếp tục sửa đổi để không bị lợi dụng nghị quyết này để xử lí nợ xấu cũ và mới. Tức là phải tăng cường vai trò của ngân hàng trong thẩm định các dự án cho vay đầu tư”.

Trước những lo ngại của người dân về nợ công, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Nợ công hiện nay, trong phạm vị an toàn theo nghị quyết của Quốc hội dưới 6,5 GDP, nợ Chính phủ cho tới 2016 có vượt hơn mực một chút. Nhưng Quốc hội đang kiểm soát nợ công. Hàng năm thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, bội chi bao nhiêu Quốc hội ra nghị quyết và giám sát điều hành của Chính phủ. Cho đến giờ phút này chưa đụng đến trần nhưng cũng gần đến ngưỡng không an toàn. Nên lo lắng của nhân dân là đúng”.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi cử tri phường Cái Khế.

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề an ninh mạng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, an ninh mạng và tung tin xấu trên mạng là một thực trạng không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác trên thế giới đều xảy ra. Hiện Quốc hội cũng đã ban hành Luật an toàn thông tin mạng và Luật tiếp cận thông tin. Để ngăn ngừa tình trạng này, ngoài biện pháp ngăn chặn của các cơ quan ban ngành thì người dân cũng cần phải tự phân biệt và cảnh giác trước những thông tin xấu.

Trước những câu hỏi của cử tri về đường cao tốc Trung Lương đi Thành phố Cần Thơ bao giờ được thực hiện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã đặt vấn đề này. Hiện nay, con đường này đã nằm trong chương trình đầu tư 5 năm tới theo hình thức BOT.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại Phường Cái Khế, nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã kết thúc đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đơn vị số 1./.