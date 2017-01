Nhân Tết đến, xuân về, hôm nay (14/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến động viên, thăm hỏi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái; Công an huyện Hải Hà; thăm và tặng quà gia đình chính sách và bà con nhân dân xã Quảng Đức, Quảng Sơn, huyện Hải Hà, xã Hải Sơn, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà bà con nhân dân xã Quảng Đức.

Thăm và nói chuyện với người dân ở huyện Hải Hà và Thành phố Móng Cái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dù kinh tế, xã hội có nhiều đổi thay so với trước, nhưng đời sống của người dân nơi phiên dậu của Tổ quốc vẫn còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng, với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, sẽ dần nâng cao đời sống của người dân nơi đây.

“Chúng ta phải cùng nhau chung sức phát triển kinh tế, sản xuất, nâng cao đời sống của bà con nhân dân và giữ cho môi trường ổn định, hòa bình ở biên giới. Chính bà con là những cột mốc rất vững chắc bởi không có cột mốc nào vững chắc bằng lòng dân ở biên giới. Do đó, chăm lo cuộc sống của người dân ở biên giới rất quan trọng và bà con phải là những đại sứ nhân dân để bảo vệ được tình hữu nghị láng giềng gần gũi của nhân dân hai bên”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho bà con nhân dân.

Thăm và động viên những chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Pò Hèn, Thành phố Móng Cái, những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nhân dịp Xuân Đinh Dậu, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã chọn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào khó khăn và đặc biệt là lực lượng vũ trang, bộ đội, công an để thăm và chúc tết. Đó là những chuyến thăm rất có ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Pò Hèn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dù còn nhiều khó khăn, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng Pò Hèn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội luôn chú ý đến các chính sách phát triển hạ tầng cho các vùng biên giới, đường tuần tra biên giới.

Với chức năng lập pháp, Quốc hội cũng sẽ cố gắng xây dựng ban hành pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như giám sát, chú ý mục tiêu đúng đường lối chủ trương của Đảng để đất nước phát triển, giảm bớt khoảng cách chênh lệch, có trọng tâm trọng điểm, hài hòa các mục tiêu; Không bao giờ quên nhiệm vụ tối thượng là bảo vệ chủ quyền quốc gia, an toàn, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị bằng công cụ nòng cốt, đó là lực lượng vũ trang.

Nói chuyện với Công an huyện Hải Hà, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lực lượng Công an tại các huyện biên giới có nhiệm vụ rất nặng nề, để đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với Công an huyện Hải Hà.

Hiện, Quốc hội đang thảo luận về dự thảo Luật công an xã, với trách nhiệm của mình các đại biểu Quốc hội sẽ bàn thảo kĩ lưỡng để giải quyết những bất hợp lí, những tâm tư nguyện vọng của lực lượng này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng trong năm 2017, các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực để vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình, đem lại sự bình yên cho nhân dân huyện Hải Hà, góp phần ổn định chính trị cho tỉnh Quảng Ninh phát triển kinh tế tốt, là điểm đến của du lịch.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm gia đình ông Phùn Hợp Sềnh, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII và các gia đình chính sách ở Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm gia đình ông Phùn Hợp Sềnh.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội chúc nhân dân, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ, chính sách đối ngoại, các chủ trương của Đảng và Nhà nước với nước bạn; xây dựng đường biên giới hòa bình; phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người dân./.