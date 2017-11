Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV: Hoàn thành nội dung chương trình đề ra

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 24/11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong một số ngành, lĩnh vực; đánh giá nguyên nhân của mặt được và chưa được; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức mà nước ta phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới đang biến động phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi Chính phủ, các cấp, các ngành phải có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Quốc hội đã quyết định thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM VOV.VN - Chiều nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cơ sở thảo luận nhiều lần, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 6 luật; dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về 9 dự án luật khác để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét nhiều báo cáo quan trọng về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng; các nội dung này lần đầu tiên được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi và giám sát.

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận nhiều tiến bộ và chỉ ra các hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần có giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm cuộc sống bình an cho người dân và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”. Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục giám sát nội dung này.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, công tác xét xử và chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, đã làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời, cho thấy năng lực của đại biểu Quốc hội được phát huy.

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp khắc phục, cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu Quốc hội, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Số lượng đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp này nhiều nhất từ trước đến nay và Thủ tướng Chính phủ cũng dành nhiều thời gian nhất để trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện các yếu tố và thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 4. Việc đổi mới cách thức thảo luận về kinh tế - xã hội - ngân sách nhà nước, tăng thời gian thảo luận tại Hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình, phát thanh trực tiếp những nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm, nhất là việc thảo luận về các báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới… đã góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân./.

