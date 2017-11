Phát ngôn đáng suy ngẫm và điểm nhấn Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật kỷ cương. Hơn thế, phải chủ động trong hoàn thiện thể chế chứ không thụ động chỉ điều hành theo những gì có sẵn. Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau), chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng,Nhà nước không cho phép “chìm xuồng” các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Sáng 16/11, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin thêm cho đại biểu liên quan đến vấn đề nợ công. Theo đó, Chính phủ và Thủ tướng đã tính toán rất kỹ trần nợ công chỉ là 1 yếu tố. Quan trọng là khả năng trả nợ, tổng trả nợ của chúng ta đã quá 25% so với tổng thu ngân sách.Vì vậy, Chính phủ nói KHÔNG với việc tăng trần nợ công. Phó Thủ tướng nêu quan điểm không thể không ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng nếu không đảm bảo an toàn thông tin thì nguy hại vô cùng. Phó Thủ tướng chia sẻ, khi hỏi các chuyên gia nước ngoài, họ dùng từ “dễ dãi” để nói về ý thức an toàn an ninh thông tin của người dân Việt Nam. Chỉ cần một tin nhắn trên máy tính, điện thoại đều bấm 'ok' ngay mà không biết các thông tin cá nhân đã được thu thập, có thể bị sử dụng cho mục đích xấu. Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn một khảo sát cho thấy năm 2015 có đến 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế. Năm 2016 vừa qua đánh giá lại thêm bước nữa còn 31%. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của con số này Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, giới trẻ Việt Nam ứng dụng CNTT và sử dụng mạng xã hội rất nhanh. Tuy nhiên, việc “ném đá”, nói xấu,... trên mạng là thực trạng. Thậm chí nhiều người tự tử vì nội dung bôi xấu trên mạng xã hội. Bộ TT&TT đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan, phối hợp xử lý nhằm tăng cường “năng lượng tốt”, giảm “năng lượng xấu” trên mạng xã hội Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết đã chỉ đạo kiểm tra ngày sau khi có thông tin cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga muốn khai "chạy" vào đại biểu Quốc hội nhưng không được. Chánh án khẳng định không giấu giếm gì, chủ toạ phiên toà dừng việc không cho khai tiếp vì vụ án đã được tách ra, luật cho phép việc này. Bị cáo Nga khai có chi tiền cho hội đồng bầu cử địa phương. Là một trong hai thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khi trả lời báo chí liên quan đến vấn đề BOT đã thẳng thắn: "Có làm thì có đúng, có sai. Tuy nhiên, cái tâm của ngành giao thông là vì sự nghiệp chung, không vì lợi ích nhóm, lợi ích tư túi. Những cá nhân nào có vấn đề này thì chắc chắn pháp luật sẽ xử lý" Chia sẻ với báo chí sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, ngày 26/10, tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của ngành thời gian tới là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm. Ngành sẽ tập trung thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lệnh Quân khu 2 đặt vấn đề trước tỷ lệ thu hồi tài sản còn thấp cũng như việc khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ. Phát biểu trên Hội trường, đại biểu cũng nhấn mạnh: “Tài sản lớn nhất của Đảng, Nhà nước là lòng dân”, do đó cần giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Nữ đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) bày tỏ khi phát biểu về báo cáo công tác phòng chống tội phạm, thi hành án, phòng chống tham nhũng. Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cử tri cả nước. Thế nhưng, những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều "củi tươi", "củi khô" vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội. Đại biểu Trần Thị Dung - Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội lưu ý, tuy là “tham nhũng vặt” nhưng tác hại khôn lường, làm hư hỏng nền công vụ, làm cải cách hành chính trì trệ ngay từ cơ sở, làm mất lòng tin của người dân. Nếu quan điểm nhà dột từ nóc là nguy hiểm thì lũ lụt thấm vào nền móng còn nguy hại hơn rất nhiều, vì nền móng mà lún sụt thì không nhà cửa nào đứng nổi. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) khi góp ý vào dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, nhấn mạnh Luật cần xác định rõ những dự án được cấp phép đầu tư vào đặc khu sẽ tạo nội lực cho Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam. Liên quan tới chính sách giao đất cho nhà đầu tư chiến lược tới 99 năm, so với quy định hiện hành là tối đa 70 năm, ông Nghĩa cho rằng chưa hợp lý Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 30/10, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) phân tích một trong những hạn chế trong cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2015 là việc phân cấp chưa được tích cực thực hiện, biểu hiện là tình trạng cấp trên ôm đồm, bao biện còn cấp dưới đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Do đó, mỗi khi đổ vỡ, hỏng việc, cấp dưới có "lá bùa hộ mệnh" là phê duyệt của cấp trên, cấp trên có căn cứ là đề nghị của cấp dưới, khó quy kết trách nhiệm. Cử tri mong các bộ trưởng, thủ trưởng các địa phương sáng suốt đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, quyết tâm cải tạo bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" - Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) nhấn mạnh và đề nghị cần mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người mất đạo đức, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan và tổ chức Chiều 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Một số vấn đề hiện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng được phân cấp cho TPHCM quyết định. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Quốc hội thông qua chiều nay 24/11. Theo đó, nghiên cứu thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung luật trước khi áp dụng chung./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, kỷ luật kỷ cương. Hơn thế, phải chủ động trong hoàn thiện thể chế chứ không thụ động chỉ điều hành theo những gì có sẵn. Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau), chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước không cho phép “chìm xuồng” các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Sáng 16/11, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin thêm cho đại biểu liên quan đến vấn đề nợ công. Theo đó, Chính phủ và Thủ tướng đã tính toán rất kỹ trần nợ công chỉ là 1 yếu tố. Quan trọng là khả năng trả nợ, tổng trả nợ của chúng ta đã quá 25% so với tổng thu ngân sách.Vì vậy, Chính phủ nói KHÔNG với việc tăng trần nợ công. Phó Thủ tướng nêu quan điểm không thể không ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng nếu không đảm bảo an toàn thông tin thì nguy hại vô cùng. Phó Thủ tướng chia sẻ, khi hỏi các chuyên gia nước ngoài, họ dùng từ “dễ dãi” để nói về ý thức an toàn an ninh thông tin của người dân Việt Nam. Chỉ cần một tin nhắn trên máy tính, điện thoại đều bấm 'ok' ngay mà không biết các thông tin cá nhân đã được thu thập, có thể bị sử dụng cho mục đích xấu. Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn một khảo sát cho thấy năm 2015 có đến 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế. Năm 2016 vừa qua đánh giá lại thêm bước nữa còn 31%. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở của con số này Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho rằng, giới trẻ Việt Nam ứng dụng CNTT và sử dụng mạng xã hội rất nhanh. Tuy nhiên, việc “ném đá”, nói xấu,... trên mạng là thực trạng. Thậm chí nhiều người tự tử vì nội dung bôi xấu trên mạng xã hội. Bộ TT&TT đã làm việc với nhiều cơ quan liên quan, phối hợp xử lý nhằm tăng cường “năng lượng tốt”, giảm “năng lượng xấu” trên mạng xã hội Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết đã chỉ đạo kiểm tra ngày sau khi có thông tin cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga muốn khai "chạy" vào đại biểu Quốc hội nhưng không được. Chánh án khẳng định không giấu giếm gì, chủ toạ phiên toà dừng việc không cho khai tiếp vì vụ án đã được tách ra, luật cho phép việc này. Bị cáo Nga khai có chi tiền cho hội đồng bầu cử địa phương. Là một trong hai thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khi trả lời báo chí liên quan đến vấn đề BOT đã thẳng thắn: "Có làm thì có đúng, có sai. Tuy nhiên, cái tâm của ngành giao thông là vì sự nghiệp chung, không vì lợi ích nhóm, lợi ích tư túi. Những cá nhân nào có vấn đề này thì chắc chắn pháp luật sẽ xử lý" Chia sẻ với báo chí sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, ngày 26/10, tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của ngành thời gian tới là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm. Ngành sẽ tập trung thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò – Phó Tư lệnh Quân khu 2 đặt vấn đề trước tỷ lệ thu hồi tài sản còn thấp cũng như việc khó xử lý tài sản bất minh của cán bộ. Phát biểu trên Hội trường, đại biểu cũng nhấn mạnh: “Tài sản lớn nhất của Đảng, Nhà nước là lòng dân”, do đó cần giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Nữ đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) bày tỏ khi phát biểu về báo cáo công tác phòng chống tội phạm, thi hành án, phòng chống tham nhũng. Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cử tri cả nước. Thế nhưng, những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều "củi tươi", "củi khô" vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội. Đại biểu Trần Thị Dung - Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội lưu ý, tuy là “tham nhũng vặt” nhưng tác hại khôn lường, làm hư hỏng nền công vụ, làm cải cách hành chính trì trệ ngay từ cơ sở, làm mất lòng tin của người dân. Nếu quan điểm nhà dột từ nóc là nguy hiểm thì lũ lụt thấm vào nền móng còn nguy hại hơn rất nhiều, vì nền móng mà lún sụt thì không nhà cửa nào đứng nổi. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) khi góp ý vào dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, nhấn mạnh Luật cần xác định rõ những dự án được cấp phép đầu tư vào đặc khu sẽ tạo nội lực cho Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam. Liên quan tới chính sách giao đất cho nhà đầu tư chiến lược tới 99 năm, so với quy định hiện hành là tối đa 70 năm, ông Nghĩa cho rằng chưa hợp lý Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 30/10, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) phân tích một trong những hạn chế trong cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2015 là việc phân cấp chưa được tích cực thực hiện, biểu hiện là tình trạng cấp trên ôm đồm, bao biện còn cấp dưới đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Do đó, mỗi khi đổ vỡ, hỏng việc, cấp dưới có "lá bùa hộ mệnh" là phê duyệt của cấp trên, cấp trên có căn cứ là đề nghị của cấp dưới, khó quy kết trách nhiệm. Cử tri mong các bộ trưởng, thủ trưởng các địa phương sáng suốt đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, quyết tâm cải tạo bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" - Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) nhấn mạnh và đề nghị cần mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người mất đạo đức, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan và tổ chức Chiều 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Một số vấn đề hiện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng được phân cấp cho TPHCM quyết định. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Quốc hội thông qua chiều nay 24/11. Theo đó, nghiên cứu thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung để có cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung luật trước khi áp dụng chung./.