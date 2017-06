Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Sau 1 tháng họp tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng, sáng nay (21/6), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV chính thức bế mạc. Trước khi bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN, giai đoạn 2011 – 2016”. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 1 tháng làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong công tác xây dựng pháp luật được xác định là nội dung quan trọng của kỳ họp, Quốc hội đã xem xét thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Còn Luật quy hoạch chưa thông qua để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Quốc hội đã dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội những tháng đầu năm 2017. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, năng động của Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành với những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực. Nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có nhiều cố gắng, nỗ lực mới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, có các giải pháp đột phá để hoàn thành nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải tăng cường chỉ đạo, có những chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc thu chi ngân sách nhà nước. Quốc hội cũng đồng ý tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án khi triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án, việc thu hồi đất phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để không ảnh hưởng đến người dân. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - ông Nguyễn Đức Hải phát biểu. Quốc hội cũng tiến hành thảo luận về báo cáo giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016; thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018. Trong ảnh: Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Quốc hội đã dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (nhiều hơn nửa ngày so với trước đây), tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Các nhóm vấn đề được thực hiện xác đáng, thực tế. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắng, sôi nổi. Quốc hội cũng đã ra nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Ngày hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, cũng là kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt cho các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các nhà báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong các nhà báo tiếp tục quan tâm, đồng hành với cử tri và hoạt động của Quốc hội./.

