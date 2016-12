Số nhiệm vụ Thủ tướng giao bị quá hạn giảm đáng kể

Tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác…

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp chính phủ ngày 28/12

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ 1/1/2016 đến 25/12/2016 có tổng số 10.205 nhiệm vụ được giao cho các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có 6367 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 5265, quá hạn 1102); chưa hoàn thành 3838 (trong hạn 3656, quá hạn 182); số nhiệm vụ quá hạn trong năm 2016 chỉ chiếm 2,82%, giảm 22,18% so với cùng kỳ năm trước.“Đặc biệt nhiệm vụ quá hạn giảm mạnh kể từ khi Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận xét.Từ tháng 8 đến tháng 12/2016, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 13 Bộ, cơ quan, địa phương (Kế hoạch và Đầu tư; Y tế, Tài chính, Công Thương, NNPTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Hà Nội, TPHCM, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Tập đoàn Điện lực); tiến hành 4 cuộc kiểm tra chuyên đề (Kiểm tra trách nhiệm các Bộ: GTVT, KHĐT, Tài chính và Văn phòng Chính phủ trong việc chậm đề xuất trình Thủ tướng phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; việc chậm trình, xử lý các văn bản của một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đối với đề nghị của UBND tỉnh Long An về Dự án Khu công nghệ Môi trường xanh xử lý chất thải liên vùng và đề nghị của Kiểm toán Nhà nước về giao đất xây dựng cơ sở đào tào và bộ dưỡng cán bộ của Kiểm toán Nhà nước tại các tỉnh phía Nam; kiểm tra chuyên đề về giải quyết các lô hải sản tồn kho do bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tại Quảng Bình, Hà Tĩnh).

Sau mỗi đợt kiểm tra, Tổ công tác đã có báo cáo kết quả gửi Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ, đồng thời có thông báo kết luận của Tổ công tác gửi từng bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra. Các báo cáo, thông báo kết luận của Tổ công tác đã đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, dư luận quan tâm, bức xúc đề nghị Chính phủ yêu cầu bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, chỉ đạo để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Thông qua các buổi kiểm tra, Tổ công tác đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Do đó, nhiều nhiệm vụ còn tồn đọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, liên quan đến an sinh xã hội được kịp thời giải quyết, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra đều đánh giá cao nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác, đã tạo cho các bộ, cơ quan, địa phương có chuyển mình thực sự, việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được khẩn trương, nghiêm túc hơn.



Đặc biệt, hoạt động của Tổ công tác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ để việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm: Học tập sáng kiến của Thủ tướng, nhiều bộ, cơ quan, địa phương cũng thành lập Tổ công tác để giúp Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố rà soát, đôn đốc, kiểm tra nội bộ cơ quan, địa phương mình trong thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như của lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương./.

