Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

Sáng 31/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017).

Cùng dự có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, bộ, ngành, lãnh đạo và đông đảo nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh đến truyền thống của Quảng Nam và Đà Nẵng là vùng đất “ngũ phụng tề phi”, là quê hương trung dũng, kiên cường, nơi có Mẹ Nhu, Mẹ Thứ và biết bao bà mẹ giàu đức tính hy sinh, nhiều anh hùng nghĩa sỹ, chiến sỹ cách mạng đã không tiếc máu xương, dốc trọn đời tâm huyết để mảnh đất này và đất nước hình chữ S luôn vững vàng, hiện ngang trước đầu sóng ngọn gió.

Là người con của quê hương xứ Quảng, Thủ tướng luôn theo dõi, vui mừng và tự hào về những thay đổi tích cực của thành phố.

Sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã vươn lên những tầm cao mới, đạt được vị thế mới với quy mô kinh tế tăng 2,5 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 14 lần, là thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn không chỉ với du khách Việt Nam mà là cả Châu Á và thế giới.

Trong nhiều năm, các chỉ tiêu về GDP, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đều xếp hạng nhóm đầu cả nước. Đà Nẵng là thành phố “5 không”, “3 có” đầu tiên của cả nước.

Thủ tướng nhận định, ít có vùng đất nào trên thế giới có mật độ dày đặc các di sản thiên nhiên, di sản thế giới, các điểm đến phong phú, độc đáo, hấp dẫn, tầm cỡ quốc tế về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, tâm linh như Quảng Nam và Đà Nẵng.

Các du khách đến từ Đà Nẵng đã đóng góp lớn cho du lịch Quảng Nam, tương tự với với Huế và ngược lại.

Với nhiều cơ hội và thách thức trước mắt, Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực trong mỗi thành phần kinh tế, mỗi người con của quê hương xứ Quảng, thực hiện bằng được các mục tiêu chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đà Nẵng đối với sự phát triển của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao, là một trung tâm giao lưu quốc tế, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách, là nơi hội tụ của những người tài và những ý tưởng sáng tạo, một thành phố khởi nghiệp. Đà Nẵng phải là một trong những động lực đầu tàu tăng trưởng của nước ta”.

Thủ tướng chúc mừng Đà Nẵng và Quảng Nam được vinh dự lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện APEC 2017, đón tiếp các nguyên thủ, doanh nhân, đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế.

Đây chắc chắn là cơ hội và vận hội lớn cho hai địa phương. Do vậy, lãnh đạo thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Trung ương và các tỉnh bạn tổ chức thành công sự kiện quan trọng này, thể hiện bản sắc, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của chủ nhà.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng có chính sách phù hợp để vận dụng linh hoạt, hiệu quả các cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý của Trung ương dành cho thành phố. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng nêu rõ: “Đặc biệt là kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, không cần một chính quyền lớn, chỉ cần một chính quyền mạnh, tức là có khả năng can thiệp và quản trị hiện đại. Phải nâng cấp chất lượng của đội ngũ công chức một cách tương xứng với trình độ phát triển, tính năng động và sự tinh vi của nền kinh tế mới, có thể đáp ứng được yêu cầu của một chính quyền phục vụ”.

Đà Nẵng cũng cần xác định rõ tầm nhìn chiến lược xây dựng một thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp, trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, một thành phố du lịch - dịch vụ có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, đẹp, hiện đại của khu vực và thế giới như Singapore, Hồng Kông.

Tuy nhiên, thay vì sao chép, lặp lại mô hình đô thị ở đâu đó, Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng cần thực hiện một chiến lược khác biệt, trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới.

Một thành phố có dáng hình bản sắc độc đáo như ca từ rất đẹp của bài hát: “Cho lòng ta bao đắm say, cho đời ta bao nỗi nhớ, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, Đà Nẵng ơi, tình người”.

Cùng với đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút FDI, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng cần phấn đấu đến năm 2020 đạt 40.000-45.000 doanh nghiệp.

Thành phố phải đi đầu trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng một nền giáo dục khai phóng, kế thừa, phát huy tư tưởng nâng dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh, là hậu duệ xứng đáng của các bậc tiền bối xứ Quảng năm xưa như: Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Phiên...

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, gắn liền với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an” là an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

Dù nhiều năm qua Đà Nẵng liên tục dẫn đầu cả nước về xếp hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, nhưng Thủ tướng cho rằng, so với chất lượng môi trường kinh doanh của các thành phố trên thế giới và khu vực, Đà Nẵng hầu như chưa thể so sánh được trên bất kỳ phương diện nào.

Vì vậy, Đà Nẵng cần phải suy nghĩ lớn hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ của địa phương và Việt Nam, phải phấn đấu để gia nhập nhóm thành phố cạnh tranh toàn cầu theo xếp hạng của nhiều tổ chức quốc tế.

Trong đó có các chỉ số như cạnh tranh thành phố toàn cầu, chỉ số quyền năng kinh tế toàn cầu, chỉ số cạnh tranh đô thị toàn cầu, nhóm các thành phố cạnh tranh nhất thế giới…

Thủ tướng cũng khẳng định, từ mọi lãnh đạo đến mọi người dân Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung luôn luôn khắc trong tâm trí, trái tim và trong hoạch định các chính sách kinh tế, ngoại giao, chính trị về một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, tương đương với 24,29% diện tích của thành phố Đà Nẵng, đó là huyện đảo Hoàng Sa thân yêu, máu thịt của chúng ta./.