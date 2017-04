Thủ tướng: Hãy quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm

Sáng nay (22/4), tại Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với 2.000 công nhân lao động, đại diện cho hàng chục nghìn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây lần thứ hai Thủ tướng trực tiếp đối thoại với công nhân lao động, sau cuộc đối thoại với công nhân lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2016.

Cuộc đối thoại lần này có chủ đề: Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động; thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”. Cùng dự có đại diện nhiều Bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu với 2.000 công nhân trước khi đối thoại, Thủ tướng nhắc lại buổi đối thoại với công nhân cách đây một năm tại Đồng Nai. “Tết lao động 2016, tôi đã có cuộc trò chuyện với công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại Đồng Nai. Cảm xúc của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Không phải chỉ là những tình cảm yêu quý tôi được đón nhận từ công nhân, mà canh cánh trong lòng là trách nhiệm của tôi với công nhân lao động, những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước”.

Giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra là xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các loại hình doanh nghiệp, Chính phủ đã và tiếp tục có những chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân.

Thủ tướng cho rằng vấn đề phát triển trong thời đại hiện nay đòi hỏi sự tự giác hợp lực, bởi vì trí tuệ đã trở thành nguồn lực cho sự phát triển. Người lao động kỹ năng là một bộ phận cấu thành của doanh nghiệp; người lao động trí tuệ và lao động tự giác là tài sản quý của doanh nghiệp.

“Tôi tin tưởng giai cấp công nhân Việt Nam luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, luôn nhanh chóng thích ứng với mọi sự thay đổi. Tôi mong các doanh nghiệp không chỉ tìm thấy người lao động là nguồn nhân lực mà còn nhận rõ hơn những giá trị cao quý hơn, một khi có nhận thức đúng, phát huy đầy đủ phẩm chất công nhân Việt Nam. Hãy quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm, lo bữa ăn với an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, đặc biệt là lo xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, nhất là hỗ trợ nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý…” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị cơ quan Nhà nước, các cấp công đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các doanh nghiệp cùng lo cho giai cấp công nhân bớt khó khăn vất vả. Thủ tướng hy vọng với cuộc gặp gỡ lần này sẽ có tiếng nói chung về tăng năng suất lao động. Chính phủ mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện để thành những người thợ giỏi, công nhân kỹ thuật xuất sắc vì gia đình, vì doanh nghiệp và vì đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống hàng ghế của công nhân bắt tay trò chuyện và trả lời câu hỏi của nữ công nhân KCN Phú Bài - Thừa Thiên Huế.

Sau khi phát biểu với công nhân, Thủ tướng đã trực tiếp đối thoại với công nhân và các chủ doanh nghiệp về nhiều chủ đề thời sự hiện nay, đó là vấn đề nâng cao năng suất lao động, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, vấn đề lao động bị đào thải sớm ở một số công ty nước ngoài, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn công nhân; vấn đề đầu tư khoa học công nghệ trong doanh nghiệp...

Về vấn đề nâng cao năng suất lao động, công nhân Trần Ngọc Thành, Công ty Cổ phần công nghiệp nhựa tại Đà Nẵng đặt câu hỏi: Công nhân mong muốn được nâng cao năng suất lao động, là điều kiện mang lại quyền lợi ổn định cho công nhân. Doanh nghiệp cần có chính sách động viên công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Cháu nghĩ như vậy có đúng không? Thủ tướng giúp cháu đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện để mong muốn của công nhân thành hiện thực?"

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định kinh tế với các nước và khu vực. Do đó, cơ hội việc làm mở ra, nhưng thách thức bị cạnh tranh việc làm cũng lớn hơn, nhất là khi lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN được tự do di chuyển. Do đó, ngoài việc nhà nước, doanh nghiệp phải chăm lo đào tạo kỹ năng cho người lao động thì bản thân người lao động cũng phải tự học tập.

“Về phía các bạn công nhân rất quan trọng, người ta nói là “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Anh tự lo học tập, tự rèn luyện tay nghề tốt để chúng ta đối chọi lại với cuộc cạnh tranh về lao động hiện nay. Cho nên tất cả người lao động, người công nhân đều phải cố gắng học giỏi hơn, làm việc tích cực hơn, nghiên cứu từ lý thuyết đến thực hành nhiều hơn và hoạt động thiết thực, hữu ích hơn” – Thủ tướng trả lời.

Công nhân lao động chăm chú lắng nghe Thủ tướng trả lời các câu hỏi thiết thân liên quan đến đời sống của họ.

Công nhân Nguyễn Đình Quyết, Công ty cổ phần nhựa Miền Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, đặt câu hỏi về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: “Để công nhân có việc làm bền vững, xin Thủ tướng xem xét việc sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dành một khoản chi cho đào tạo dài hạn, chuẩn hóa nghề nghiệp cho công nhân?”.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng nhấn mạnh: Làm sao sử dụng quỹ này hiệu quả nhất, đó là câu hỏi rất đúng. Cho nên chúng ta phải tính toán lại quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà bạn Quyết đã nêu. Chính vì vậy, tôi lắng nghe ý kiến này và Chính phủ sẽ chỉ đạo dành một phần quỹ này chi cho đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam thấp so với một số nước vì chúng ta đang có nhu cầu lao động. Lao động chúng ta đang trong thời kỳ dân số vàng. Người lao động Việt Nam rất cần cù, chịu khó, sáng tạo, mà hiện nay nhu cầu phát triển công nghiệp, hiện đại hóa, công nghiệp nông nghiệp, giải quyết việc làm rất lớn như thế thì thất nghiệp giảm xuống. Cho nên Quỹ bảo hiểm thất nghiệp này phải được giải quyết vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề là rất cần thiết. Đừng để quỹ này tồn đọng lớn mà không thực hiện được các mục tiêu trong Luật giải quyết việc làm.

Trò chuyện với chị Phan Thị Tuyết Sương, Thủ tướng quyết định tặng mẹ con chị 1 căn nhà nhằm ổn định đời sống.

Với mong muốn có nhà ở, nhà trẻ cho con em và các thiết chế khác, công nhân Phan Thị Tuyết Sương, Công ty điện tử Foster tại Đà Nẵng đặt câu hỏi với Thủ tướng: “Công nhân chúng tôi đang rất phấn khởi trước thông tin Thủ tướng đã phê duyệt Đề án về xây dựng các Thiết chế công đoàn. Công nhân mong ước điều này sẽ sớm thành hiện thực”.

Thủ tướng cho biết: “Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt đề án Thiết chế công đoàn, vừa được ký xong. Đây là vấn đề rất thời sự do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất. Cả nước có 2,7 triệu công nhân, thì có trên 1,2 triệu chưa có nhà ở. Đây là vấn đề bức xúc. Cho nên chúng tôi đã xem xét kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định phê duyệt đề án Thiết chế công đoàn Việt Nam, bao gồm mấy việc, một là thiết chế về nhà ở, tất nhiên là hỗ trợ một phần; thứ hai là thiết chế về nhà văn hóa, thiết chế về thư viện, thiết chế về nhà trẻ, đặc biệt có thiết chế về trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho công nhân, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân”.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng cũng đã trả lời một số câu hỏi của các doanh nghiệp về vấn đề khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, vấn đề thủ thục hành chính trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ khi doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Tại buổi gặp gỡ đối thoại, Thủ tướng đã trao tặng Mái ấm công đoàn cho 20 trường hợp công nhân khó khăn trong khu vực.

Nhân dịp này, một doanh nghiệp đã thông báo tặng cho Quỹ Tấm Lòng vàng 1 tỷ đồng để phục vụ việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà Mái ấm Công đoàn trị giá 1 tỷ đồng với 20 căn nhà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. UBND TP Đà Nẵng cũng trao 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn tương đương 500 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng quà và bằng khen cho 10 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại buổi gặp gỡ đã diễn ra lễ ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 8 doanh nghiệp về chăm lo phúc lợi, cung cấp hàng hóa, dịch vụ giá ưu đãi cho các đoàn viên công đoàn. Đại diện hãng viễn thông Mobifone cũng trao 40 tỷ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện cam kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn./.