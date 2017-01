Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động

Chiều 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động. Cùng đi có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số bộ.

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định, cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Kể từ khi thành lập, lực lượng cảnh sát cơ động đã có nhiều đổi mới, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tích cực phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đất nước, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

Trao đổi với tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán 2017, Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân dịp Tết, vấn đề đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu là rất quan trọng.

Thủ tướng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động

Thời gian qua, dù tình hình thế giới phức tạp, trong nước vẫn còn tình trạng tội phạm, băng nhóm, nhưng Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước vẫn phát triển, kinh tế xã hội được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo. Đóng góp vào sự phát triển đó có lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động. Đây là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỷ cương, kỷ luật, để có nhiều hoạt động đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cảnh sát cơ động, nhất là các cán bộ trực tiếp chiến đấu trực tiếp ở nhiều vụ án, đã dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; cùng lực lượng công an nhân dân không để xảy ra tình trạng khủng bố và những vụ việc bất ổn ở những vùng quan trọng.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã làm thất bại nhiều âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; phối hợp tốt với các lực lượng trong ngành và các lực lượng khác tại các địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, thành tích mà lực lượng cảnh sát cơ động đạt được thời gian qua.

Trong năm 2017, nêu rõ tình hình trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp, thế giới xảy ra tình trạng khủng bố; trong nước tình trạng vi phạm an ninh trật tự, nhất là buôn bán trái phép ma túy vẫn xảy ra. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nêu nhiệm vụ cho lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

“Trách nhiệm của các đồng chí là phải làm thất bại mọi âm mưu của kẻ địch, kẻ xấu; đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh quốc tế, khu vực rất nhiều phức tạp, tình hình trong nước có những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch”, Thủ tướng nêu rõ.

Do đó, trước hết lực lượng cảnh sát cần khắc phục, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là lực lượng cảnh sát cơ động. Thủ tướng nhấn mạnh, dù lực lượng cảnh sát còn khó khăn nhưng vẫn chưa khó khăn bằng những lực lượng nơi đảo xa xôi, vùng biên giới núi non, rừng sâu hiểm trở. Đi liền với đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là lực lượng trực tiếp đối mặt với những vấn đề nóng của xã hội như lực lượng cảnh sát.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy, “rèn cán, luyện quân”; cần tổ chức diễn tập các phương án, nắm vững âm mưu thủ đoạn, rèn luyện tốt trí lực, thể lực, kỹ thuật để sử dụng tốt các công cụ, phương tiện mà Bộ Công an giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sỹ; tiếp tục sử dụng có hiệu quả, thành thạo các trang thiết bị; đảm bảo hậu cần, trang thiết bị cần thiết cho đơn vị cảnh sát cơ động, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới, lực lượng Cảnh sát cơ động cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi, tăng cường hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo, nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực phòng, chống khủng bố nhằm nâng cao trình độ tác chiến, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động.

Thủ tướng chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động phải ứng trực làm nhiệm vụ, xa gia đình, xa người thân trong những ngày Xuân Đinh Dậu; hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng và ghi nhận những đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát cơ động lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nhân dịp năm mới.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành nhiều thành tích xuất sắc mới trong năm 2017, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.