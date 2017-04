Thủ tướng mong muốn BIDV lọt vào tốp 25 ngân hàng lớn nhất ASEAN

Sáng nay (15/4), tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (26/4/1957 – 26/4/2017). Đến dự và chúc mừng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các vị khách quốc tế và đông đảo cán bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

BIDV tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành lại hòa bình ở Miền Bắc và tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp phát, quản lý vốn ngân sách phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc, góp phần vào công cuộc giành độc lập và thống nhất đất nước.

Chỉ 200 cán bộ và 11 chi nhánh ngày đầu thành lập, tính đến cuối năm 2016, BIDV đã có tổng tài sản lên đến trên 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 50 tỷ USD, đứng đầu các ngân hàng thương mại hiện nay. Tổng nguồn vốn đạt gần 940.000 tỉ đồng (tương đương 47 tỉ USD). Tổng dư nợ và đầu tư đạt 935.000 tỉ đồng. Nhiều năm liên tục BIDV nằm trong tốp 10 doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế lớn cho ngân sách Nhà nước; được Công ty Tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance định giá thuộc nhóm 30 ngân hàng ASEAN và 500 ngân hàng toàn cầu.

BIDV hiện có 191 chi nhánh, gần 1.000 phòng giao dịch, có 6 văn phòng đại diện ở nước ngoài, 24.000 cán bộ, nhân viên. Ngân hàng hiện có 300.000 khách hàng doanh nghiệp, trên 9 triệu khách hàng cá nhân, hơn 2.300 khách hàng là định chế tài chính của 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng đánh giá cao BIDV không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Ngân hàng luôn tiên phong trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tài chính tiền tệ.

Đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới, với vị thế là 1 trong 4 Ngân hàng thương mại lớn nhất, BIDV đã dẫn dắt, bình ổn thị trường tài chính ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản ổn định hệ thống. Ngân hàng cũng đã chủ động, tích cực tham gia và có trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Thủ tướng cho rằng, thương hiệu và vị thế BIDV đã được khẳng định với nhiều giải thưởng do các tổ chức quốc tế có uy tín trao tặng, đặc biệt đã được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là ngân hàng triển khai tốt nhất thế giới dự án tài chính nông thôn do WB tài trợ. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại tại 6 nước, đặc biệt là tại Lào và Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho BIDV.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là sứ mệnh trọng tâm của ngành Ngân hàng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ, mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu hệ thống Ngân hàng phải chủ động đổi mới và hội nhập, đón bắt và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập trung cơ cấu lại, nâng cao năng lực quản trị, tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Trong hoạt động phải bảo đảm công khai, minh bạch, hướng đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu nhiệm vụ đối với BIDV thời gian tới là phải trở thành một ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực, mang tầm cỡ quốc tế. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là vinh dự, tự hào của BIDV.

“Về chiến lược và tầm nhìn, BIDV phải là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, nhưng chúng ta không được tự bằng lòng, mà cần phải nhìn xa trông rộng, có khát vọng vươn lên, có tầm nhìn dài hạn và xa hơn nữa, cả trên thị trường trong nước và phạm vi khu vực và quốc tế. Tôi đề nghị BIDV phải có chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm, với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu này, mà trước mắt là nằm trong tốp 25 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất của Nhà nước Lào cho BIDV.

Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng ưu tiên nâng cao năng lực tài chính. Dù vốn của Ngân hàng lớn nhưng còn nhỏ hơn so với quy mô của các Ngân hàng trong khu vực. Cùng với đó là tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần xác định công nghệ thông tin là sức mạnh công cụ trọng yếu để nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh. BIDV phải tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi để tăng cường năng lực quản trị, xây dựng nền tảng phát triển, phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thiết lập các kênh kinh doanh và dịch vụ mới, đồng thời chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin.

BIDV cũng cần nâng cao năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Basel 2 và mục tiêu tiếp theo là Basel 3; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình tiếp cận vốn; thực hiện chủ trương của Chính phủ về đảm bảo nguồn vốn cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư kinh doanh ở nước ngoài có hiệu quả, tiếp tục là ngọn cờ đầu đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, nhất là tại Lào và Campuchia. Thủ tướng nêu rõ, BIDV cần coi đây là nghĩa vụ, nhiệm vụ quốc tế quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao trong hoạt động kinh tế đối ngoại thúc đẩy hội nhập và nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, trước hết là với Lào, Campuchia và Liên bang Nga.

Ngân hàng cũng cần tiếp tục chủ động tham gia hiệu quả vào việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng, mà trọng tâm là xử lý nợ xấu và xử lý các ngân hàng yếu kém. Trong điều kiện hiện nay thì các Ngân hàng thương mại nhà nước phải là một trong những đối tác chủ lực để xử lý hiệu quả vấn đề này. Nhấn mạnh yếu tố con người quyết định sự thành công, Thủ tướng đề nghị BIDV chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động có chữ tín. Cùng với đó là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về chống suy thoái, chống tham nhũng, chống tự chuyển hóa, tự diễn biến.

Thừa ủy quyền của Quốc vương Campuchia, Đại sứ Campuchia Prak Nguon Hong trao Huân chương Monisaraphon cho BIDV.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia, Thủ tướng gửi lời chúc đến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng đoàn đại biểu Lào, đoàn đại biểu Campuchia một năm mới mọi điều tốt đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho BIDV. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Ngân hàng về những thành tích và những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Cũng nhân dịp này, BIDV cũng vinh dự được Nhà nước Lào tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Monisaraphone hạng Mohasereivath./.