Thủ tướng New Zealand khẳng định tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam

Sáng 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Thủ tướng mới được bầu của New Zealand, bà Jacinda Ardern nhân dịp sang dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ 500.000 đô la New Zealand cho các địa phương Việt Nam bị ảnh hưởng của cơn bão Damrey.

Thủ tướng New Zealand đánh giá cao Việt Nam trong vai trò chủ nhà Năm APEC 2017; bày tỏ tin tưởng thành công của Hội nghị Cấp cao APEC lần này sẽ góp phần tạo động lực mới và duy trì đà tăng trưởng cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng New Zealand cũng đề nghị hai bên hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm khi New Zealand đăng cai Năm APEC 2021. Đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc họp của Lãnh đạo 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên khác để đề ra hướng đi phù hợp cho TPP trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cũng như giao lưu nhân dân; thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020 như đã đề ra.

Tại cuộc gặp, nữ Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ODA, cung cấp học bổng cho Việt Nam

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Chương trình Hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2017-2020 nhân dịp này, và giao các bộ, ngành hữu quan hai bên triển khai hiệu quả, đầy đủ, đưa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ODA, cung cấp học bổng cho Việt Nam; ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc tạo điều kiện cho các mặt hàng trái cây nhiệt đới của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường New Zealand, trước mắt là quả chôm chôm.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông; nhất trí cho rằng các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam vào thời gian sớm nhất; Thủ tướng Jacinda Ardern mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức New Zealand trong dịp Thủ tướng thăm Australia./.